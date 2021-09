https://mundo.sputniknews.com/20210906/biden-el-hazme-reir-del-expresidente-de-afganistan-mientras-el-taliban-humilla-a-alemania-1115782102.html

Biden, el hazme reír del expresidente de Afganistán, mientras el Talibán humilla a Alemania

Biden, el hazme reír del expresidente de Afganistán, mientras el Talibán humilla a Alemania

Mientras el movimiento Talibán, proscrito en Rusia, pone de rodillas a Alemania y declara el fin de la guerra en Afganistán, Occidente muestra su simpatía con...

Biden, el hazme reír del expresidente de Afganistán, mientras el Talibán humilla a Alemania Biden, el hazme reír del expresidente de Afganistán, mientras el Talibán humilla a Alemania

¿Occidente burlado y de rodillas?A Occidente en su conjunto, y de momento, a EEUU y a Alemania en particular, los están tomando por el pito del sereno.Por un lado, días atrás se filtró que el pasado 23 de julio, en una jugada que intentó ser previsora para atajar lo que ya se vislumbraba, Biden mantuvo una conversación telefónica con el entonces mandatario de Afganistán —colocado allí por Occidente—, Ashraf Ghani, para que éste creara la percepción de que los talibanes no estaban ganando. Hombre prevenido vale por dos, habrá pensado el inquilino de la Casa Blanca.¿Y cómo terminó la jugada previsora de Biden? Con Ghani huyendo tres semanas después, presuntamente con 4 coches y un helicóptero cargados de dinero. Incluso se ha llegado a afirmar que era tanto el dinero que se llevaba Ghani en el helicóptero, que tuvo que dejar buena parte del botín para no desestabilizar la nave. Esto sintetiza claramente la gestión de Biden con Afganistán. Esto, más allá de que el bueno de Ghani haya salido al cruce de estas aformaciones diciendo que lo que transportaba eran libros, y no billetes.En tanto, el Talibán hizo un movimiento de ajedrez con Alemania. Advirtió al país germano que para seguir negociando, entre otras cosas, la evacuación pendiente de mucha gente, Berlín debe reconocer oficialmente al Talibán. Y debe darle dinero: el vocero del Talibán, Zabiullah Mujahid, dijo que quiere dar paso a una nueva etapa de relaciones bilaterales en las que espera apoyo financiero, ayuda humanitaria, y cooperación en sanidad, agricultura y educación por parte de Berlín.En este sentido hay que recordar que el ministro de Desarrollo de Alemania, Gerd Müller, ha suspendido "toda la cooperación al desarrollo con Afganistán", que venía suponiendo unos 430 millones de euros al año, el dinero que pretenden ahora los talibanes para continuar negociando.Referente a la declaración de Mujahid sobre que la guerra en Afganistán ya acabó, desde muchos lugares crece el escepticismo en ese sentido.Occidente simpatiza con extremistas de CrimeaEEUU exhortó a liberar "de inmediato" a Narimán Dzheliálov, vicepresidente del Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea –una organización declarada extremista por las autoridades rusas–. Según el Departamento de Estado norteamericano, se trata de un nuevo episodio dentro de "una larga lista de redadas, detenciones y medidas punitivas por motivos políticos" contra esta organización y sus líderes, una represión que, tal y como sostiene Washington, tiene que ver con "su oposición al intento de anexión de Crimea por parte de Rusia".De lo que no habla Washington es de en qué radica la mencionada "oposición". Una oposición que se manifiesta en atentados terroristas. De hecho, Narimán Dzheliálov y varias otras personas fueron detenidos en el marco de la investigación de un atentado el pasado mes de agosto contra un gasoducto, poniéndose en peligro la seguridad energética de Crimea.Son este tipo de actividades que conllevaron a que el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea fuera proscrito en Rusia, al tiempo que desde las autoridades crimeas igualaran el financiamiento de esta organización con el apoyo al terrorismo.Entre quienes brindaron su apoyo financiero a esta organización se encuentra EEUU. Así lo denunció en su momento el presidente de Crimea, Serguéi Aksiónov, quien afirmó que el dinero provenía del Departamento de Estado de EEUU, el mismo que ahora exhorta a liberar a sus líderes.La sombra del golpe no se va de PerúLa bancada Perú Libre denunció que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, estaría detrás de una campaña de desestabilización que busca sacar del poder al presidente Pedro Castillo. En días recientes Alva dijo en un medio local que "la calle pide vacancia presidencial".La excongresista también criticó que "una de las primeras acciones de la cancillería sea firmar un acuerdo con la Usaid porque este tipo de acuerdos traerá cola", aunque también matiza que este convenio "se aprueba prácticamente en todos los Gobiernos y todos los años".Silva-Santisteban también manifestó su desacuerdo con que se destituyera a Héctor Béjar de la cancillería, tal como lo solicitaron sectores de la derecha peruana."Fue algo tremendo, terrible porque fue, prácticamente, ofrecerles su cabeza. La derecha pidió una cabeza y rodó la cabeza de Béjar, y a mí me pareció algo muy negativo porque si rueda una cabeza, rodará una segunda, una tercera, cuarta, quinta. Además, uno de los congresistas del partido ultraconservador del excandidato Rafael López Aliaga dijo que le darían el voto de confianza al gabinete de Castillo, pero que iban a ir por los ministros uno por uno. Entonces, parece que están haciendo efectivo eso", resalta Silva-Santisteban.Pretensiones territoriales de Chile: ¿una muestra de la debilidad militar argentina?Las pretensiones de Chile sobre un territorio marítimo que integra la plataforma de Argentina pone de manifiesto la poca capacidad disuasiva de esta última nación, cuyas Fuerzas Armadas se encuentran en “decadencia”, según opina el analista bonaerense Pedro Ezequiel Cersosimo.Refiriéndose a las causas de que Argentina esté “en absoluta indefensión”, el analista lo atribuyó a varios factores, entre ellos la oposición del Reino Unido “en los últimos prácticamente 40 años” a “todo lo que sea la venta” a Buenos Aires “de productos relacionados con la industria de armamentos”.

