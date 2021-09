https://mundo.sputniknews.com/20210906/amlo-sobre-lider-de-vox-las-puertas-estan-abiertas-abascal-es-bienvenido-en-mexico-1115778344.html

AMLO sobre líder de VOX: "Las puertas están abiertas, Abascal es bienvenido en México"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha, VOX, es bienvenido en el país. 06.09.2021, Sputnik Mundo

Ante la polémica reunión entre integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), uno de los partidos de oposición en México, y Santiago Abascal, líder de VOX, el mandatario mexicano no se ha privado de dar su opinión al respecto.Este lunes 6 de septiembre durante su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que a pesar de que Abascal es un defensor del "pensamiento conservador", el político español es bienvenido en el país."México es un país libre, eso también lo digo para que si el señor de Vox, Abascal, quiere venir de nuevo, lo puede hacer. Están abiertas las puertas de nuestro país. Siempre son bienvenidos, todos los extranjeros, aunque sean opositores. No tenemos nada de qué avergonzarnos, este es un gobierno democrático y transparente", aseguró el presidente mexicano.Asimismo, López Obrador señaló que en lo que va su sexenio no se ha aplicado el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que ningún extranjero podrá inmiscuirse en los asuntos políticos del país."El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención", se lee en la llamada Carta Magna.La semana pasada, legisladores panistas recibieron en el Senado al líder de VOX, un partido considerado de ultraderecha, un hecho que fue criticado tanto por políticos, líderes de opinión, ciudadanos e incluso otros panistas.

