https://mundo.sputniknews.com/20210906/amlo-en-el-periodo-neoliberal-el-presidente-era-un-empleado-de-las-grandes-corporaciones-1115781245.html

AMLO: "En el periodo neoliberal el presidente era un empleado de las grandes corporaciones"

AMLO: "En el periodo neoliberal el presidente era un empleado de las grandes corporaciones"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en su conferencia matutina sobre la deuda que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex)... 06.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-06T17:38+0000

2021-09-06T17:38+0000

2021-09-06T17:38+0000

américa latina

pemex

deuda

andrés manuel lópez obrador

comisión federal de electricidad (cfe)

privatización

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1107869538_0:110:3069:1836_1920x0_80_0_0_218b10d1a01e9d536d6a0f969ec26220.jpg

Aseguró que esta situación es la que se vive en España donde las empresas, que eran predilectas en México durante el periodo neoliberal, dominan dicho país y elevan los costos de la luz.También dijo que durante el proceso de privatización quisieron convertir a Pemex y a la CFE en una empresa como cualquier otra, le dieron el mismo trato a empresas nacionales que a empresas internacionales, y frenaron su crecimiento."Las querían colocar igual, por eso crearon incluso mecanismos para estar limitando a Pemex, acotando a Pemex, todo este Instituto para la Competencia se dedicó a estar impidiendo el crecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad", manifestó.Insistió en que no puede haber un interés particular o de grupo por encima del interés nacional y que la deuda de Pemex es deuda del gobierno."Pemex es de los mexicanos, y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda, entonces no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga allá Pemex, a ver cómo le va, nada más ordeñamos a Pemex, porque así lo hicieron, le sacaban y le sacaban y le sacaban recursos, Hacienda, y no apoyaban con inversiones", dijo.Puntualizó que ya no habrá subsidios de la iniciativa privada porque tanto Pemex como la CFE se están fortaleciendo, y la privatización solo es para beneficio de las grandes empresas, no de los consumidores.

https://mundo.sputniknews.com/20201202/el-arma-de-mexico-contra-la-caida-de-los-precios-del-petroleo-le-trae-millardos-de-dolares-1093705415.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pemex, deuda, andrés manuel lópez obrador, comisión federal de electricidad (cfe), privatización, méxico