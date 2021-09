https://mundo.sputniknews.com/20210906/alertan-en-el-salvador-avance-de-bukele-pone-en-riesgo-a-la-democracia-1115787059.html

Alertan en El Salvador: avance de Bukele pone en riesgo a la democracia

Alertan en El Salvador: avance de Bukele pone en riesgo a la democracia

Protestas y críticas locales e internacionales se suceden contra el Gobierno de Nayib Bukele, tras el fallo de la Corte Suprema que avala la reelección presidencial inmediata. 'En Órbita' dialogó con Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana.

2021-09-06T22:00+0000

2021-09-06T22:00+0000

2021-09-06T22:00+0000

en órbita

el salvador

tribunal supremo electoral de el salvador

nayib bukele

crisis política en el salvador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1115790052_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_63119d592af4ff1523d07ead5c9eb5bc.jpg

Alertan en El Salvador: avance de Bukele pone en riesgo a la democracia Protestas y críticas locales e internacionales se suceden contra el Gobierno de Nayib Bukele, tras el fallo de la Corte Suprema que avala la reelección presidencial inmediata. 'En Órbita' dialogó con Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana.

La movilización de cientos de personas —en especial jóvenes— del domingo 5 en el Monumento a la Constitución (San Salvador) fue otra de las recientes muestras de rechazo a la resolución de la Justicia sobre la reelección presidencial.La protesta se sumó a la postura de organizaciones locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y hasta del Gobierno de EEUU, que expresó preocupación por la resolución al ser contraria al artículo 152 de la Constitución que establece explícitamente la prohibición."No podrán ser candidatos a presidente quienes hayan desempeñado el cargo por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior. O dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial", dice el texto."A nivel institucional no hay nada que hacer. Este fallo viene de la Sala de lo Constitucional ilegítima, pero el Presidente controla las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía. Controla el aparato coercitivo del Estado. No hay forma de cómo impugnar esta decisión en lo interno para revertirla", agregó.El entrevistado explicó que, salvo los ciudadanos más informados, el resto apoya la gestión de Bukele —una encuesta nacional le dio 87% de apoyo popular— y no advierten el riesgo democrático. A finales de agosto se sumó otro golpe al Poder Judicial, con la ley votada por la Asamblea Legislativa que jubila a jueces y fiscales al llegar a los 60 años de edad.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, sobre el plan piloto del inicio de clases semipresenciales en Perú para el 15 de septiembre. Y además las repercusiones tras el golpe de Estado en Guinea.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el salvador, tribunal supremo electoral de el salvador, nayib bukele, crisis política en el salvador , аудио