https://mundo.sputniknews.com/20210905/usas-bien-tu-mascarilla-un-medico-explica-cuanto-tiempo-sirve--1115752837.html

¿Usas bien tu mascarilla? Un médico explica cuánto tiempo sirve

¿Usas bien tu mascarilla? Un médico explica cuánto tiempo sirve

Llevar mascarilla se ha convertido en nuestra realidad cotidiana desde hace un año y medio. Pero no todos la usan correctamente y al comprarse una de uso... 05.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-05T11:31+0000

2021-09-05T11:31+0000

2021-09-05T11:31+0000

estilo de vida

salud

covid-19

pandemia de coronavirus

mascarillas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1093310175_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_2e031f6f701d3a265a65ce44e4ea23a9.jpg

La vida útil de una mascarilla desechable es de 2 o 3 horas, después de lo cual entraña un peligro para la salud, así que hay que tirarla. Pero en el caso de los cubrebocas reutilizables, este período depende de muchos factores, señaló el inmunólogo y director general de la Clínica Excellence Group, Nikolái Kriuchkov.Al mismo tiempo, no hay manera de establecer con seguridad cómo de efectiva es una u otra mascarilla de uso múltiple como medio de protección, lamentó el especialista. Muchas de ellas no protegen de los virus y de las bacterias, ya que están hechas de un material inapropiado, explicó.En cualquier caso, no se puede llevar un tapabocas reutilizable durante todo el día, agregó el científico.Se diferencian no solo en su diseño, sino también en la efectividad a la hora de luchar contra infecciones y virus. Por lo tanto es difícil pronosticar cómo funcionan, aseveró el médico.El tiempo de uso de una mascarilla en general no debe superar las 4 horas por día, y, si acaban siendo más, los efectos pueden ser impredecibles, alertó.Además, siempre tienes que lavar tu tapabocas reutilizable tras usarlo, recomendó el inmunólogo. Pero, a pesar de esta rutina, este tipo de artículos suele gozar de una vida útil larga."Si uno lleva una mascarilla de uso múltiple cinco veces por semana, puede servir por mucho tiempo", aseguró Kriuchkov. Si no se utiliza cada día, pero se lava diariamente, puede servir seis o incluso ocho o 10 meses. Pero si su uso y lavado es diario, su vida útil se acorta, concretó.No te olvides de que un cubrebocas desechable normal puede ser más efectivo como medida de protección que uno de uso múltiple.

https://mundo.sputniknews.com/20210826/como-funciona-cubrebocas-mexicano-hecho-con-plata-y-cobre-video-1115422034.html

https://mundo.sputniknews.com/20201212/el-peligro-de-llevar-siempre-la-misma-mascarilla--1093812800.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, covid-19, pandemia de coronavirus, mascarillas