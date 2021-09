https://mundo.sputniknews.com/20210905/la-resistencia-afgana-afirma-haber-expulsado-a-los-talibanes-de-panshir-1115754402.html

La resistencia afgana afirma haber expulsado a los talibanes de Panshir

La resistencia afgana afirma haber expulsado a los talibanes de Panshir

Los guerrilleros de la resistencia antitalibán atrincherados en el valle de Panshir afirman haber expulsado a los combatientes del movimiento radical afgano de... 05.09.2021, Sputnik Mundo

"El Panshir quedó completamente limpio de la inmundicia talibana. Al menos 1.000 terroristas quedaron atrapados y todos los atacantes perdieron la vida, fueron capturados o se rindieron con ayuda de la población local. Muchos de los capturados son extranjeros, la mayoría de ellos pakistaníes", comunicó un vocero de la resistencia, Fahim Dashti.Por su parte, la agencia de noticias afgana Bakhtar News Agency informó sobre que los talibanes, por el contrario, ya controlan casi toda la provincia de Panshir, con la excepción de la región de Rukh y la capital provincial, Bazarak. Según el medio, la ofensiva talibán continúa.Los talibanes lanzaron un ataque contra el llamado Frente de Resistencia Nacional de Afganistán en Panshir a principios de septiembre después de que las conversaciones entre los dos bandos terminaran en vano.Los combates por el último baluarte antitalibánLas fuerzas atrincheradas en el valle están comandadas por Ahmad Masud, el hijo del famoso comandante Ahmad Shah Masud, conocido como el león de Panshir. El ex vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, quien se declaró jefe de Estado interino tras la huida del presidente Ashraf Ghani, buscó refugio en Panshir y pidió el apoyo de las fuerzas rebeldes para expulsar a los talibanes del poder.El 3 de septiembre, los voceros del movimiento radical anunciaron que habían tomado el control del valle y que tanto el comandante Ahmad Masud, como el ex vicepresidente Amrullah Saleh huyeron de la región. No obstante, el propio Saleh negó los informes de que hubiese huido de Afganistán y afirmó que los combates por Panshir continúan.

