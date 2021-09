https://mundo.sputniknews.com/20210905/la-policia-irrumpe-en-el-partido-entre-brasil-y-argentina-para-deportar-a-4-jugadores-argentinos-1115761149.html

La Policía irrumpe en el partido entre Brasil y Argentina para deportar a 4 jugadores argentinos

El partido entre las selecciones de Brasil y Argentina se ha convertido en un auténtico bochorno después de que Agentes de la Policía Federal y de la Agencia... 05.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

deportes

brasil

argentina

pandemia de coronavirus

Los deportistas en cuestión son Emiliano Martínez, Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, y se les imputa haber mentido en el formulario que rellenaron al ingresar en el país, violando de esta manera las reglas sanitarias. Todo apunta a que ha sido un acto organizado y premeditado.Al principio parecía que el asunto estaba solucionado, pero al final el partido fue suspendido en el sexto minuto cuando los agentes de la Policía entraron en el campo de fútbol. Inicialmente las dos selecciones intentaron oponerse, pero al final tuvieron que retirarse a los vestuarios.Cabe destacar que los cuatro jugadores implicados juegan en la Premier League, y las autoridades de Brasil no creen que ellos cumplieron con las estrictas medidas de seguridad sanitaria al viajar desde el Reino Unido a América del Sur. En el formulario indicaron que no han visitado ninguna zona roja, pero el Reino Unido lo es. Las autoridades consideran que los jugadores argentinos tenían que pasar por una cuarentena al haber estado en el Reino Unido en el periodo de 14 días antes de haber viajado.La Policía Federal intentó buscar a los jugadores en el hotel y después en el vestuario, pero la selección Argentina no permitió la entrada, por lo que los agentes tuvieron que entrar en el campo. Una de las cadenas que ofrecía la transmisión del partido, Premier Sports, informa que los integrantes de la selección argentina se están preparando para abandonar el estadio y que la selección brasileña llevará a cabo una sesión de entrenamiento pública, puesto que el partido se ha suspendido. El director presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, pidió que los cuatro jugadores argentinos que mintieron al entrar en el país deben ser deportados.

2021

deportes, brasil, argentina, pandemia de coronavirus