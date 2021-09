https://mundo.sputniknews.com/20210905/estas-son-las-8-mejores-frutas-para-los-rinones-1115756608.html

Estas son las 8 mejores frutas para los riñones

Estas son las 8 mejores frutas para los riñones

El funcionamiento de los riñones depende mucho del estilo de vida. Sobre todo la alimentación de cada individuo. Algunos hábitos nutritivos poco sanos incluso... 05.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-05T14:19+0000

2021-09-05T14:19+0000

2021-09-05T14:19+0000

estilo de vida

salud

fruta

alimentos saludables

alimentación

riñones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108860/40/1088604098_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_81680a59043e53f312eaf84f93631409.jpg

Si sigues una dieta especial puedes evitar que los riñones, responsables de limpiar la sangre y de producir hormonas, se expongan a enfermedades graves. Así que no te olvides de incluir estas frutas en tu dieta.1. SandíaEsta fruta está compuesta, en su mayoría, por agua, por lo que se considera la mejor para combatir los problemas urinarios. La sandía posee propiedades depurativas y diuréticas, ya que su alto contenido en antioxidantes te protege de algunas sustancias tóxicas para tus riñones.2. ArándanosEste fruto del bosque no es solo un antioxidante, sino también un antiinflamatorio y un antibacteriano. Al añadirlo a tu dieta, mantendrás tus riñones en buen estado, y tu vejiga, a su vez, estará limpia. Los arándanos ayudan a combatir los cálculos renales, así como otras infecciones de las vías urinarias.3. FresasLas fresas también contienen antioxidantes. Si las consumes con regularidad desintoxicarás y depurarás los riñones de toxinas.4. PiñaEsta fruta es rica en vitamina C, potasio y bromelina. Esta última tiene efectos antiinflamatorios y diuréticos, y contribuye a eliminar las toxinas a través de la orina. La piña combate las infecciones y la inflamación en los riñones.5. PlátanosEsta fruta contiene mucho potasio, elemento fundamental para aumentar la producción de orina. Además, los principales beneficios de los plátanos son su fibra dietética insoluble, que incluye celulosa y fibra, así que contribuyen al funcionamiento normal del intestino.6. ManzanasLas manzanas también tienen propiedades diuréticas, ideales para depurar los riñones. Para favorecer este proceso y estimular las funciones renales, no consumas más de una manzana al día, puesto que un exceso de esta fruta puede producir los efectos contrarios a los deseados por su contenido en potasio. Es recomendable tomarla con piel.7. NaranjaLa naranja es rica en agua, en vitaminas C y B, en magnesio, en fósforo, en calcio y en potasio. La presencia de este último ayuda a los riñones a hacer bien su trabajo.8. MelocotónEs una de las frutas más jugosas y carnosas con propiedades beneficiosas para la salud, y varias de ellas están relacionadas con el sistema digestivo. El melocotón aumenta la actividad secretora de las glándulas digestivas y facilita la digestión de los alimentos altos en grasas. Además, es rico en potasio, por lo que cuida también de los riñones.Recomendaciones para el buen funcionamiento de los riñonesAdemás de una dieta saludable, a la cual se refiere el portal Mundo Deportivo y que, sin duda alguna, es muy importante, debes tener en cuenta también otros factores si te preocupa la salud de tus riñones. La Fundación Corachan dio algunos consejos a este respecto:

https://mundo.sputniknews.com/20210902/este-diuretico-natural-puede-ayudarte-a-controlar-el-azucar-en-sangre-y-la-diabetes-1115688555.html

https://mundo.sputniknews.com/20210825/estos-alimentos-saludables-provocan-hinchazon-y-tal-vez-no-lo-sabias-1115383971.html

https://mundo.sputniknews.com/20210519/estos-10-alimentos-pueden-salvarte-la-vida-1112333242.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, fruta, alimentos saludables, alimentación, riñones