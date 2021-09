https://mundo.sputniknews.com/20210905/cuesta-creer-tanto-terror-yo-habia-parido-en-democracia-bebes-robados-aun-sin-justicia-1115717338.html

"Cuesta creer tanto terror, ¡yo había parido en democracia!": bebés robados aún sin justicia

"Cuesta creer tanto terror, ¡yo había parido en democracia!": bebés robados aún sin justicia

¿Qué hay peor que echar de menos a quien se fue? Probablemente, anhelar lo que ni siquiera se llegó a tener, pero que era tuyo. Algo así sienten miles de...

Venecia conecta con La Línea de la Concepción (Cádiz), que suele acaparar la atención por su tasa de desempleo o por los efectos negativos del Brexit. Pero en el 78º festival de cine de Venecia, el director Pedro Almodóvar fue tajante: "la sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de desaparecidos". Esto tiene un eco en la localidad gaditana (63.630 habitantes) que tiene un altísimo registro de bebés robadosEs por eso que el Ayuntamiento protagonizó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) un insólito acto: pedir perdón por algo que ocurrió en administraciones pasadas. Con la unanimidad de todos los partidos se homenajeó a las víctimas de esta trama criminal, "para nosotras, las víctimas, que no tenemos nada, este reconocimiento significa un mundo", comparte una de las afectadas con este periodista.Según los datos que ofrecen los registros municipales, la trama de bebés robados afecta a más de 100 bebés en la localidad, aunque desde el propio Ayuntamiento confirman a Sputnik que la cifra podría ser mayor. "Es una trama establecida a lo largo del tiempo que ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, no podemos permitir que el tiempo pase y quede en el olvido", explica la impulsora del acto en el Ayuntamiento, Ceferina Peño.¿Por qué hay tantos casos en La Línea?La cercanía de fronteras es la explicación más lógica, Gibraltar y África son una vía de escape para los recién nacidos que fueron sacados de los brazos de su familia. "Era mi hija, era un bebé deseado y esperado, nació a los 9 meses" nos cuenta con vivo dolor María Bueno. Su bebé fue robado al nacer en el hospital de La Línea la Noche Buena de 1981.María nunca vio a su hija, no pudo despedirse de ella. Le dijeron que su bebé nació muerto. Durante su parto fue completamente anestesiada, algo incongruente desde el punto de vista médico.Con el tiempo, pasado el shock inicial, quiso saber más. Fue entonces cuando acudió al registro civil para constatar que su hija fue registrada por una persona desconocida que además recibió la autorización para enterrar al bebé. Pero en el cementerio no hay nada registrado. "Es terrorífico lo que llevamos vivido desde que descubrimos que nuestros hijos no están en los cementerios", relata María, poniendo voz a otras muchas afectadas. Su caso repite el patrón de miles de madres en toda España.¿Cuántos bebés robados hay?Es difícil concretar las cifras. Solo en la Línea hay una misma diligencia penal que aglutina más de cien casos, pero para la Asociación de Lucha de las Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra), hay muchos más por confirmar. Se trata de hijos que aún no han descubierto la verdad o familias que ni siquiera sospechan que su bebé pudo no haber muerto al nacer, como le dijeron en el hospital.María lidera la Asociación Alumbra y el Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Te Estamos Buscando. Lleva más de una década investigando, asesora a organizaciones de otras comunidades y ha llevado sus reclamos al Parlamento Europeo. Su trabajo ha sido integrado en informes de Naciones Unidas. "No hay un patrón único", repite. El robo de bebés no se produjo contra madres jóvenes, familias desestructuradas o analfabetas o mujeres republicanas, como se ha apuntado en varias ocasiones."Esto no tiene que ver con el franquismo, empezó a hacerse sistemáticamente en la dictadura, pero no era contra las mujeres republicanas, sino contra las mujeres en general, y así ha seguido siendo siempre", lamenta María Bueno. No es una cuestión de régimen político sino de delincuencia, de hecho, hasta mediados de los 80, bien entrada la democracia, se han seguido constatando robos.En 2008, el auto del juez Baltasar Garzón exponía que los niños perdidos eran también parte de las víctimas del franquismo. Salieron entonces a la luz datos del pasado, según documentos oficiales, los menores en manos del Estado en 1944 eran 12.042. Cálculos para el periodo de 1944 y 1954 elevan la cifra de niños sacados de su familia a 30.960. Pero como demuestran los archivos de La Línea de la Concepción, esta práctica ha continuado más allá del clima guerracivilista, ya en democracia.¿Una Justicia lenta, cómplice o insensible?La Asociación Alumbra trabaja en base a la "huella" administrativa que deja un nacimiento. Calculan que un bebé fallecido debería dejar en torno a siete huellas administrativas (registros, censos, etc..) Pero en cientos de casos no existen.Cuando los casos fueron multiplicándose en La Línea, y todas las mujeres que habían tenido contacto con el mismo equipo médico compartían dolor y una historia de pérdida, la máquina echó a rodar. "A medida que escuchaba otras historias como la mía no podía creer, ¿cómo iba a pasarme algo tan terrorífico si había parido en democracia?".En los 80 seguía sucediendo. De hecho, la impunidad de la trama de robo de bebés la refleja el paso lento de la Ley. En España no fue hasta 1987 –más de una década tras el fin de la dictadura– cuando se modificó la ley de adopciones para terminar con la "ausencia de control (que) permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños".En La Línea, los más de 100 casos se acumularon en una única diligencia en 2011 que remitieron al Juzgado Nº 2 de la localidad. Hubo una instrucción de dos años con tres años de secreto sumarial, "pero una década después de esa denuncia, seguimos sin saber nada", lamenta María. La Justicia no termina de hincar el diente al robo de niños.Solo en 2012, el Fiscal General del Estado, mandó una circular para tipificar el robo de bebés como detención ilegal permanente, lo que teóricamente debería evitar que estos delitos prescriban.La labor de asociaciones como Alumbra es que la Justicia aborde los numerosos delitos que implica la trama del robo de bebés y se evite el enfoque de "mala praxis". Hay delitos de genero, de desaparición en el parto, de tortura, de detención ilegal permanente, o de falsedad en documentos públicos, "hay un buen número de delitos tipificados".Sin embargo, por el momento, no hay una respuesta del sistema para gestionar las decenas de miles de casos. Las esperanzas están puestas en la denuncia colectiva que —esta vez sí— ha admitido la fiscalía general del Estado, el Ministerio va a investigar lo sucedido entre 1952 y 1987.

