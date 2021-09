https://mundo.sputniknews.com/20210904/facebook-pide-disculpas-por-un-video-con-hombres-negros-etiquetado-como-primates-1115747911.html

Facebook pide disculpas por un video con hombres negros etiquetado como 'primates'

Facebook pide disculpas por un video con hombres negros etiquetado como 'primates'

Facebook volvió a estar en el ojo del huracán luego de que su algoritmo de recomendación de temas asociara erróneamente un video con hombres afroamericanos con... 04.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-04T19:00+0000

2021-09-04T19:00+0000

2021-09-04T19:00+0000

tecnología

facebook (red social)

racismo

inteligencia artificial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1115747843_162:452:2368:1693_1920x0_80_0_0_c61f978aaaf6f78d90e6741427ab427c.jpg

En particular, se trata del video del Daily Mail que data de junio de 2020 y muestra una pelea entre un grupo de hombres negros, un hombre blanco y la Policía. La recomendación discriminatoria generó una oleada de críticas en las redes.El portavoz de Facebook, Dany Lever, pidió disculpas públicas y lo calificó de "un error claramente inaceptable".Agregó que la red social había deshabilitado la herramienta de recomendaciones para investigar el problema y "evitar que esto vuelva a suceder".Cabe recordar que esta no es la primera vez que la inteligencia artificial comete un error similar. Así, en 2015, un algoritmo de la app de almacenamiento de imágenes Google Photos etiquetó a una pareja negra como "gorilas". Y en 2016, la bot de charla de Microsoft, llamada Tay, se volvió nazi y declaró en su Twitter que "Hitler no hizo nada malo" y que "odia a los judíos". La empresa de Bill Gates se vio obligada a borrar los mensajes ofensivos, pedir disculpas y desactivar a la bot.

https://mundo.sputniknews.com/20210608/un-estado-de-eeuu-cambia-las-frases-racistas-de-su-himno-1113016820.html

Tomas Bonzon Pide no, ofrece disculpas, o pide que le disculpen, no destrocemos el idioma. 0

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook (red social), racismo, inteligencia artificial