Estas tres bebidas naturales podrían salvarte de la trombosis

Estas tres bebidas naturales podrían salvarte de la trombosis

La tromboembolia venosa se lleva las vidas de casi diez millones de personas por todo el mundo cada año y la formación de los trombos de sangre es uno de los... 04.09.2021, Sputnik Mundo

ciencia

salud

trombosis

Afortunadamente, hay tres bebidas naturales que pueden ayudarnos en este aspecto.Zumo de granadaEs bien sabido que estas frutas son una gran fuente de una gran variedad de vitaminas y otros nutrientes. Sin embargo, este no es el único beneficio de la granada.Así, los científicos de la universidad La Sapienza, Italia, descubrieron que el zumo de granada tiene propiedades anticoagulantes. En el estudio determinaron que esto se debe a que no permite que las plaquetas se peguen juntas, razón por la cual los vasos sanguíneos no se estrechan. De tal modo, se previene una coagulación acelerada.Como beneficio adicional de la granada, y por ende su zumo, cabe mencionar el ácido elágico que contiene. Esta sustancia previene la formación de arrugas e infecciones cutáneas. Además, previene la desintegración del colágeno.Por si fuera poco, el zumo de granada también será de gran ayuda para aquellos que padecen inflamaciones de articulaciones. Según un estudio de la universidad Case Western Reserve, EEUU, el zumo de granada es capaz de inhibir las enzimas que afectan a las articulaciones.Té de tilaA diferencia de la miel de tila, que se prepara a partir de las hojas, el té se hace con las flores de estas plantas, que contienen antioxidantes como la quercetina, la cumarina y demás flavonoides.Además, múltiples estudios han demostrado que tiene unos efectos positivos sobre la salud cardiovascular, reduce las inflamaciones y previene la hipertensión gracias a los efectos vasodilatadores de los flavonoides que contiene. En este respecto, los antioxidantes también son de gran ayuda, pues no dejan que suban los niveles de triglicéridos en la sangre.Entre otros beneficios de consumir el té de tila están sus efectos tranquilizantes, su capacidad de fortalecer el sistema inmunológico y mantener la salud del sistema digestivo.CacaoLos polifenoles que contiene este alimento contribuyen a la inhibición de las plaquetas y no dejan que se formen sus micropartículas. Gracias a ello, el cacao tiene un efecto similar al que tiene la aspirina y por ello puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades coronarias.Con ello cabe destacar, que estos efectos son más pronunciados cuando esta bebida se prepara con un gran contenido de cacao y una cantidad mínima de aditivos.

2021

salud, trombosis