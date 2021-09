https://mundo.sputniknews.com/20210904/enrique-iglesias-anuncia-su-retiro-de-la-musica-es-el-tiempo-adecuado-de-parar--video-1115744570.html

Enrique Iglesias anuncia su retiro de la música: "Es el tiempo adecuado de parar" | Video

El cantante español Enrique Iglesias lanzará su undécimo y último álbum, titulado Final, el 17 de septiembre. En una conversación virtual con Ricky Martin y... 04.09.2021, Sputnik Mundo

Enrique Iglesias cuenta que el disco tendrá dos volúmenes, "pero es el último". El título Final también tiene mucho significado para el artista. Si bien el también esposo de la extenista rusa Anna Kournikova no tiene previsto dejar de hacer música ni de escribir canciones, admite que "va a hacerlo de otra forma, pues no necesariamente tienen que estar en un viejo paquete que es un disco".El álbum más reciente de Iglesias, Sex and Love, vio la luz en 2014. Desde entonces, el cantante ha lanzado varias colaboraciones con artistas como Farruko, Bad Bunny o Natti Natasha.En cuanto a la gira de despedida de Iglesias, contará con la participación de Ricky Martin y Sebastián Yatra y pasará por varias ciudades de EEUU y Canadá. "Creo que va a ser un evento súper especial para nosotros y para los fans", se muestra convencido el español.

