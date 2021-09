https://mundo.sputniknews.com/20210904/como-repercutiran-las-asignaciones-del-fmi-en-la-economia-argentina--1115741407.html

¿Cómo repercutirán las asignaciones del FMI en la economía Argentina?

El país está urgido por el pago de los vencimientos de la deuda generada durante el Gobierno de Macri. 04.09.2021, Sputnik Mundo

Tras el recibo de las asignaciones otorgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con motivo de Derechos Especiales de Giro, el economista argentino Agustín Kozak dialogó con GPS Internacional para analizar cómo incidirá ello en las medidas del Gobierno argentino para promover la reactivación económica.Según informó el Ministerio de Economía de Argentina en un comunicado, el FMI le entregó al país unos 4.334 millones de dólares por Derechos Especiales de Giro (DEG) que le corresponde a cada miembro según su participación en esa entidad multilateral. Al respecto, la Argentina respaldó la creación de un mecanismo para los DEG de países que no los utilizasen fuesen repartidos entre aquellos que necesitan liquidez.La pandemia profundizó la crisis económica del paísEn lo que concierne a la realidad económica, "Argentina viene con una economía muy golpeada desde el año 2010, con un nivel tal de estancamiento que a partir de 2018 se tradujo directamente en depresión económica", sostuvo el economista. En este contexto, "la pandemia, que significó un mazazo para la economía mundial, implicó para Argentina una caída del PBI cercana al 10%", indicó. Lo distintivo del país refiere al reducido tamaño de los paquetes fiscales que se pusieron a disposición, añadió.Mientras países como Chile y Brasil tuvieron políticas expansivas en torno al 8% del producto, "en Argentina apenas ascendieron a 3,5% del PBI", explicó. En este marco, "el FMI decide esta asistencia para fortalecer las reservas internacionales de los países miembros, asignando estos DEG", indicó. Debido a las deudas generadas en las gestión de Macri, "el Gobierno nacional se comprometió a no poner esos DEG en nuevos programas de asistencia para la pandemia, sino para el pago de los vencimientos de deuda", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada, con quien dialogamos sobre la coyuntura política paraguaya.Temor en Paraguay por avance de la variante delta del COVID-19En Paraguay se ha registrado el primer fallecido por la variante delta del COVID-19. En este marco, "esta variante está amenazando con una tercera ola de contagios en el país", indicó. Lo que preocupa es que ello está afectando principalmente a las personas no vacunadas, "siendo en la mayoría de ellas niños y adolescentes", añadió. Más aun, "estamos recibiendo a cuentagotas las vacunas contra el COVID-19, por lo que la reducción de los contagios actualmente se da por las donaciones de dosis", indicó.En este contexto, "si bien la pandemia está controlada en el país, las autoridades mantienen las medidas sanitarias debido al temor de que los niños y adolescentes contraigan la enfermedad, porque no se están vacunando", aseveró González Escalada. Por otro lado, "se espera poder avanzar hacia la reactivación económica, para lo cual es clave la vacunación de toda la población", indicó. En este marco, "esta pandemia ha tenido un impacto fulminante, tanto en lo sanitario como en lo económico", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los procesos de cambio en el sistema internacional.Energía renovableEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Santiago de los Reyes, con quien dialogamos sobre la empresa neozelandesa Vertus Energy, la cual cuenta con cuatro fundadores, siendo uno de ellos uruguayo. El objetivo de la empresa es generar energía de forma más eficiente, por eso el primer invento se enfoca en la generación de Gas Natural a partir de desechos orgánicos.

