https://mundo.sputniknews.com/20210904/asi-es-como-una-dieta-rica-en-carbohidratos-te-impide-adelgazar-1115735922.html

Así es como una dieta rica en carbohidratos te impide adelgazar

Así es como una dieta rica en carbohidratos te impide adelgazar

Si bien los carbohidratos nos proporcionan energía y son parte integral de nuestra dieta, resulta que su consumo excesivo afecta a las áreas del cerebro que... 04.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-04T01:27+0000

2021-09-04T01:27+0000

2021-09-04T01:30+0000

ciencia

salud

alimentación

dietas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1110399437_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7eead9e6d18c3bbd66f1d6927ab3a8fa.jpg

Un equipo de científicos arrojó luz sobre cómo estos nutrientes pueden influir en el mantenimiento de la pérdida de peso. Durante el experimento, a los participantes se les dividió en tres grupos con ingestas diarias de carbohidratos del 60%, 40% y 20%, respectivamente. Luego, se les midió el nivel del denominado flujo sanguíneo cerebral regional en las zonas del cerebro responsables del hambre y la recompensa antes de cada comida y cuatro horas después.Los investigadores descubrieron que los voluntarios que consumían más carbohidratos mostraban unos niveles más altos del flujo sanguíneo en dichas áreas. También tenían el flujo sanguíneo más intenso en el hipotálamo, la región del cerebro que controla el hambre y la sed.Cabe señalar que no se trató de un cambio brusco, pues no había diferencias en el flujo sanguíneo inmediatamente antes y después de la comida. Los autores del estudio, publicado en la revista científica The Journal of Nutrition, sugieren que podría ser un fenómeno crónico y que el aumento del flujo durante una dieta rica en carbohidratos podría ser capaz de afectar a la región del cerebro responsable de la recompensa y la homeostasis (la autorregulación y el metabolismo), lo que impide el mantenimiento de la pérdida de peso.Los investigadores admiten que todavía se necesitan más estudios para averiguar si el aumento del nivel de glucosa en la sangre inmediatamente después de la comida realmente afecta a la actividad del cerebro y si los cambios en el sistema nervioso central tienen que ver con la conducta y la pérdida de peso.

https://mundo.sputniknews.com/20210903/estos-son-los-5-malos-habitos-alimenticios-que-nos-impiden-perder-peso-1115727088.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, alimentación, dietas