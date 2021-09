https://mundo.sputniknews.com/20210903/yo-era-el-objetivo-numero-1-el-marinero-gallego-retenido-en-yemen-relata-su-odisea-desde-madrid-1115725167.html

"Yo era el objetivo número 1": el marinero gallego retenido en Yemen relata su odisea desde Madrid

"Yo era el objetivo número 1": el marinero gallego retenido en Yemen relata su odisea desde Madrid

Recién aterrizado en España, el marinero gallego Pablo Costas, ha relatado su experiencia en Yemen donde ha permanecido retenido cerca de un año. 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T17:31+0000

2021-09-03T17:31+0000

2021-09-03T17:31+0000

españa

ministerio de asuntos exteriores de españa

yemen

pesca ilegal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1115512950_0:299:774:734_1920x0_80_0_0_76480f755abb0c12719ab1f6a7db3304.jpg

La odisea ha terminado por fin para el capitán de El Cobija. Pablo Costas ya está en Madrid. Familiares y vecinos han acudido a arroparle en su regreso a España. Tan solo unas horas después de pisar tierra firme ha dado una rueda de prensa en la que ha relatado la agónica situación que ha vivido durante once meses en los que ha estado atrapado en un puerto de Yemen.El Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera le acompañaba en la rueda de prensa, en la que han denunciado que Costas ha sido un chivo expiatorio de lo que son y lo que han sido las políticas de pesca en el mundo y han acusado al Gobierno de Australia de orquestar su secuestro, denunciando que "el Gobierno Australiano es dueño y señor en el sentido geoestratégico, geopolítico y económico de los recursos del Índico Sur".Precisamente Australia fue quien acusó a la tripulación del Cobija por un supuesto delito de pesca ilegal, lo que provocó el arresto en el puerto de Al Mukalla el 26 de septiembre de 2020.Costas ha relatado que acudió a los consulados del Gobierno de España pero que con lo que se encontró fue con "una complicidad hacia las personas que promovieron este secuestro". "Yo no soy ningún delincuente. Yo siempre he trabajado legalmente y todo lo que hay es presunto", ha remarcado."No teníamos combustible, alimento, atención médica. No teníamos nada. ¿En qué cabeza cabe eso?", se preguntaba el marinero gallego.En los últimos meses, recuerda, las penurias se agravaron con el barco sin mantenimiento, la potabilizadora de agua no funcionaba y se quedaron sin comida. Sin agua, sin poder lavarse, mosquitos, "fue un calvario", rememora y se pregunta por qué el Gobierno Español reconoció al estado de Yemen y su Justicia para justificar su falta de acción. "Todo está lleno de contradicciones", asegura. Costas asegura que él era el objetivo número uno, que lo que buscaban era su muerte. "Con mi salud casi acabaron, pero con mi mente no. A mí no me robaron la libertad para nada. Me retuvieron un año, por motivos de trabajo llevo casi dos sin pisar mi casa". El fin de la pesadilla llegó, según Costas, con una llamada "desde arriba". "Supongo que hasta que no tuvo lugar la llamada del ministro nada", que considera que el único que ha hecho algo ha sido el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, "la anterior nada", ha espetado.Sin embargo, ya en España y a punto de regresar a su casa, aunque reconoce que físicamente se encuentra mal y que tiene un dolor "en un costado", afirma que quiere ver el lado positivo de todo esto: “que es la solidaridad sindical, vecinal y de los medios de comunicación”. "Sin todo eso yo estaría muerto, eso lo tengo clarísimo", asegura contundente.

https://mundo.sputniknews.com/20210803/esto-no-se-ve-ni-en-las-peliculas-la-pesadilla-de-un-marinero-espanol-varado-en-yemen-desde-2020-1114705904.html

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerio de asuntos exteriores de españa, yemen, pesca ilegal