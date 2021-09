https://mundo.sputniknews.com/20210903/piensas-en-migrar-empleadores-britanicos-piden-a-gritos-trabajadores-extranjeros-1115731004.html

Los sectores turísticos, gastronómicos, de transporte y de construcción son los que requieren mano de obra de forma más acuciante.

¿Piensas en migrar? Empleadores británicos piden a gritos trabajadores extranjeros Los sectores turísticos, gastronómicos, de transporte y de construcción son los que requieren mano de obra de forma más acuciante. La migración de trabajadores se hizo patente tras el Brexit y se intensificó entre mayo y junio de este año. Sputnik dialogó sobre el tema con el profesor chileno Roberto Durán, especialista en estudios europeos.

Las noticias sobre la falta de personal en el Reino Unido se multiplicaron en los últimos días. Las gremiales de empresarios endurecieron sus reclamos al Gobierno de Boris Johnson, ante un problema que a su criterio Londres no toma con seriedad.A pesar de la aprobación de permisos de trabajo para personas privadas de libertad, el sector cárnico no cubre los cargos disponibles para abastecer la demanda. La misma situación la atraviesa la cadena de hamburgueserías McDonald's, que busca personal para 1.250 locales de comida rápida, o el del transporte que tiene un déficit de alrededor de 100.000 trabajadores.Este temor —a criterio del experto en estudios europeos— no fue bien manejado por el Ejecutivo británico, que lejos de prometer continuidad indicó que tras la salida de su país de la Unión Europea habría más libertad en los contratos y en las condiciones laborales."Este discurso, lejos de atraer, alejó a los trabajadores, muchos de los cuales prefirieron volver a sus países o a otros de Europa continental", afirmó Durán.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

