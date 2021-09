https://mundo.sputniknews.com/20210903/no-todos-son-panistas-los-mexicanos-que-firmaron-carta-anticomunista-de-vox-1115733265.html

No todos son panistas: los mexicanos que firmaron carta anticomunista de VOX

Las redes sociales estallaron contra los senadores panistas que signaron la llamada 'Carta de Madrid', un documento promovido por Santiago Abascal, el líder... 03.09.2021, Sputnik Mundo

Políticos, líderes de opinión y ciudadanos no escatimaron en críticas contra los legisladores panistas que sostuvieron una reunión con el líder de VOX en el Senado; sin embargo, estos funcionarios no han sido los únicos mexicanos que se han adherido a la iniciativa, la cual se autodefine como "anticomunista". ¿Quiénes son los mexicanos que figuran en la lista de firmantes del documento? Te los presentamos:

Guido Osvaldo

Fascistas del nuevo orden europeo y latino americano así como los republicanos yankees que los apoyan. Son nazis sin ningún tipo de dudas aquí en España el franquismo ha surgido de nuevo porque el fascismo nunca ha desaparecido de Europa y los s prófugos nazis de México y Argentina se ha encargado de avivar está doctrina como lo han hecho los dormidos franquistas en España. Europa es un nido de fascistas y hitlerianas contrario a todo lo que huela a izquierda. Si no se acaba con ellos acabarán dominando este continente europeo que está lleno de políticos corruptos que no se ocupan nada más que explotar y engañar a los pueblos aquí lo portante es saquear el Tesoro Nacional hace más de año y medio no existe poder judicial en este país la corrupción llega hasta la obsoleta monarquía

