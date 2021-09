https://mundo.sputniknews.com/20210903/migracion-venezolana-y-afgana-que-tan-xenofoba-es-colombia-1115728981.html

Migración venezolana y afgana: ¿qué tan xenófoba es Colombia?

"Cuando los afganos lleguen a Colombia se van a ir a vivir a Fakanistán, Bosanistán, Usmekistán y Subakistán", comentó el pasado 23 de agosto un usuario en Twitter, bromeando con los barrios de Bosa, Usme y Suba de Bogotá.Una vez el presidente colombiano, Iván Duque, dio la noticia del acuerdo con Estados Unidos para darles refugio a por lo menos 4.000 afganos cercanos al Gobierno norteamericano, los memes de esencia xenófoba que utilizaban elementos de un imaginario prejuicioso para hacer humor colmaron las redes sociales e intentaron describir cómo sería Colombia "cuando los afganos llegaran".En los círculos familiares o de amigos, las conversaciones se tornaron hacia comparar la migración afgana —que se prevé temporal y de la que Estado Unidos asumiría sus gastos— con la venezolana, a pesar de que sus características de llegada son diferentes. Las alertas sobre islamofobia se encendieron.Como nunca en su historia reciente, Colombia, como sociedad, puede tener la oportunidad de demostrar si es un país solidario con los migrantes que llegan en busca de refugio o si, por el contrario, es un lugar hostil para las personas que huyen de sus respectivos países, expulsados por adversas situaciones sociales, políticas o económicas.Lo que se ha vivido en el país desde la llegada masiva de ciudadanos venezolanos ha dado las primeras pinceladas sobre cómo se comportan los colombianos al respecto y el anuncio reciente del presidente de Colombia de la llegada de refugiados afganos, que buscan mejores oportunidades para vivir luego de que el régimen talibán volviera al poder, podría destapar de manera radical una faceta hasta ahora poco conocida.¿Se puede decir que Colombia es un país xenófobo? Tres expertos consultados por Sputnik coinciden en que no, pero también atinan a decir que son innegables los atisbos de xenofobia que una parte de la sociedad colombiana ha demostrado.Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de investigación de migración de la organización Dejusticia, considera que la xenofobia en Colombia crece y que se sostiene en prejuicios porque el país nunca había recibido tantos migrantes en situación de vulnerabilidad.Para ejemplificar esa situación, compara las reacciones que ha tenido parte de la sociedad colombiana con los venezolanos y el anuncio del arribo de afganos frente a los migrantes que son turistas o que provienen del norte global.Según la experta, "hay apertura hacia este último tipo de migración". "Hay evidencias de racismo, incluso, porque las personas de Norteamérica o Europa también tienen ciertas características físicas. Lo que ha sucedido en los últimos cinco años con los venezolanos y ahora con los afganos demuestra que somos cerrados y que, aunque hemos vivido de cerca el desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, nos cuesta relacionarnos con esa tragedia", indica.Germán Camilo Prieto, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, de Bogotá, apoya la tesis de que Colombia no ha sido un país xenófobo históricamente, pero porque nunca había tenido la oportunidad de serlo, es decir, que nunca ha sido un receptor de grandes cantidades de migrantes y que las oleadas de extranjeros que llegaron fueron fragmentadas y se acentuaron en determinados lugares. "Nunca, hasta ahora, tuvimos la sensación de que la gente llegara aquí a buscar la forma de ganarse la vida", comenta.Además, agrega, frente a la migración venezolana no solo ha habido manifestaciones de rechazo por parte de la sociedad, sino también desde el Estado y por eso resalta lo positivo de la determinación del Gobierno colombiano de poner en marcha un estatuto de migración que buscará regular la situación de casi dos millones de personas de Venezuela.Vale la pena tener en cuenta que Colombia no es un país rico que recibe migrantes de países menos aventajados, sino un Estado con problemas sociales iguales o muy similares a los de los países de donde provienen los migrantes.Discursos nacionalistasLas justificaciones para la reacción colombiana a la migración venezolana o afgana podrían tener muchos argumentos. El profesor Prieto se centra en uno muy específico relacionado con discursos de corte nacionalista difundidos por algunos sectores políticos. Esos mensajes que empiezan a ser hegemónicos, mezclados con resentimientos que podrían ser generados por la escasez de recursos, son una combinación explosiva. "Hay que sumarle al discurso nacionalista el hecho de que en Colombia también hay una sociedad marginada en la que se genera rabia y hay cuestionamientos serios sobre el hecho de que si hay pocos recursos y la pandemia ha acentuado la pobreza, ¿por qué hay que compartirlos?", señala Prieto, para quien esa mezcla de condiciones estaría llevando a un rechazo frontal contra la migración en Colombia.En ese juego también tercian los medios de comunicación, en donde se suelen hacer identificaciones, para muchos innecesarias, de la nacionalidad de los delincuentes. "Se crea una narrativa de que los migrantes son proclives al delito y vemos escenas en los supermercados en las que los vigilantes le piden a una persona extranjera abrir todas las bolsas para verificar si no se está robando nada", indica la investigadora Ramírez Bolívar.La académica muestra preocupación por la propuesta que lanzó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de crear un comando especial para combinar la actividad policial con la migratoria, una especie de bloque de búsqueda contra migrantes delincuentes en la capital del país."Una propuesta como esa puede generar actividades de perfilamiento y ya sabemos cómo esas presunciones funcionan en la práctica. En 2019, expulsaron a un ciudadano venezolano solo por hacer un video en cercanía a la casa del presidente Duque. Lo acusaron de espionaje sin ningún tipo de investigación que demostrara que esa persona representaba un riesgo", añade.La migración es más buena que malaEn lo que no debería haber dudas es que la migración, sea cual sea, tiene beneficios económicos y culturales para los países que la reciben. En primer lugar, anota Ramírez, hay migrantes que son población en su mayoría joven y capacitada, lo que significa que un Estado recibe población educada en la cual el país no invirtió recursos, flexible en su movilidad porque busca adaptarse al país receptor.En ese mismo sentido, considera que lo mejor para una sociedad como la colombiana es hacer intercambios sociales con personas provenientes de otros lugares, que compartan conocimiento gustos, actividades, prácticas culturales o formas de ver la vida.Con este argumento concuerda el profesor López, quien ve la migración como una oportunidad para el enriquecimiento de culturas, de ideas y de experiencias. Incluso, pone sobre la mesa la necesidad de que los colombianos no dejen de lado su pasado migratorio.Este debate, por lo general, hace parte de la mesa de discusiones en la familia colombiana porque se podría afirmar, sin temor a equivocaciones, que no muy pocos los colombianos, estando en el exterior, han tenido que enfrentar preguntas y comentarios prejuiciosos relacionados con el narcotráfico, la cocaína o Pablo Escobar.

