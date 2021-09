https://mundo.sputniknews.com/20210903/me-rio-para-no-llorar-thalia-se-toma-con-humor-la-inundacion-de-su-casa-neoyorquina-1115711785.html

"Me río para no llorar": Thalía se toma con humor la inundación de su casa neoyorquina

La mansión de la actriz y cantante mexicana Thalía quedó inundada por las fuertes lluvias provocadas por el paso del devastador huracán Ida en Nueva York.

Las imágenes de las stories de su Instagram muestran el gimnasio y el estudio de grabación inundados. También se pueden ver charcos de agua por toda la vivienda y hasta varios cables eléctricos cubiertos por el agua."¿Qué está pasando en mi casa? No, no, no, ¡esto no va a explotar!", exclama Thalía al ver los cables. "No, por favor, la electricidad, las luces, todo… Es la fuente de la juventud, ¡no mamen!", agrega.La intérprete, famosa por su actitud optimista, también comparó la inundación con el accidente del Titanic. "Aquí se va a aparecer Leonardo DiCaprio", expresó irónicamente.Thalía también aprovechó para publicar un chistoso montaje en el que se la puede ver disfrazada de sirena.Los remanentes de la tormenta tropical Ida dejaron al menos 43 víctimas mortales en la costa este de EEUU, la mayoría de ellas en Nueva Jersey y Nueva York. También provocaron fuertes lluvias, inundaciones y cortes de electricidad.

