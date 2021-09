https://mundo.sputniknews.com/20210903/los-heroes-latinos-de-los-juegos-paralimpicos-de-tokio-2020-1115736059.html

Los héroes latinos de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Los países que ocupan las primeras posiciones en esta decimosexta versión de los Juegos son:Silvania Costa de OliveiraEs una de las atletas que ganó una de las 21 preseas de oro que se llevó Brasil, principalmente en las disciplinas de natación y atletismo, aunque también destacó en la categoría de judo y pesas.La atleta paralímpica posee discapacidad visual desde los 10 años de edad pero eso no le ha impedido tener éxito. De Oliveira tuvo una marca de 5 metros en salto de longitud en Tokio.Anteriormente ya había deslumbrado en el Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de 2015 en Doha y en la edición 2016 en Río de Janeiro donde ganó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud.No es la única de su familia con talento para los deportes, puesto que su hermano, Ricardo Costa de Oliveira quien, también comparte su condición, es un deportista premiado en la misma disciplina en la categoría masculina.Wendell Belarmino Con un tiempo de 26.03 segundos el nadador brasileño ganó el oro en los 50 metros de estilo libre en Tokio 2020.El nadador de élite, que nació con un glaucoma congénito y se sometió a seis trasplantes de córnea, padece una pérdida completa de capacidad visual.A pesar de ello y a su corta edad, Belarmino cuenta varios logros en su carrera. En los Juegos Parapanamericanos de 2019 que tuvieron lugar en Lima, obtuvo medallas en cuatro disciplinas distintas de natación dentro de la categoría S11 —destinada a nadadores con discapacidad visual— masculina, los 50 metros libres así como los 100 metros libres, 100 metros mariposa y 200 metros de combinado Individual.Carlos SerranoCon un tiempo de 1:12:1 minutos, el atleta colombiano marcó un récord paralímpico en natación que le dió la presea dorada en los 100 metros pecho en la categoría SB7, dirigida a nadadores de braza con movimientos afectados de un nivel bajo a moderado en brazos, tronco y piernas.Es la tercera ocasión en la que el nadador impone una marca en el escenario internacional. Lo hizo en la edición de Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.Además, cuenta con siete medallas en su historial, tres de la edición de Río 2016 y cuatro de Tokio 2020. En esta última competencia, destacó además de los 100 metros pecho, en la categoría S7 en los 50 metros libre y los 50 metros mariposa así como en los 200 metros de estilos en la categoría SM7.Amalia PérezLa pesista logró obtener la presea de oro para la nación mexicana en levantamiento de potencia.Su desempeño en el levantamiento de 131 kilos la volvió la primera de la delegación de México en alcanzar la medalla dorada en los Juegos de Tokio 2020.Diagnosticada con artrogriposis congénita —enfermedad que limita el movimiento—, Pérez tiene afectadas sus piernas.Desde su participación en los Paralímpicos de Sídney 2000, la pesista ya alcanza seis medallas en el torneo internacional, dos de plata gracias a los torneos de Beijing 2000 y Atenas 2004 y cuatro oros de Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.Matias De AndradeA pesar de que Argentina no ha logrado ninguna presea dorada en lo que va del torneo, tuvo una histórica participación en los Juegos Paralímpicos 2020.De Andrade obtuvo la medalla de plata en la prueba de 100 metros de espalda de la categoría S6, que contempla a atletas con coordinación limitada, de baja estatura o que tienen ausencia de extremidades. Con un tiempo de 1:15:40 minutos, alcanzó la séptima de las medallas que se lleva el país latinoamericano, la mayor cantidad de preseas desde los Juegos de Atlanta de 1996.El subcampeón paralímpico suma este premio a la plata obtenida en el Mundial de Paranatación de 2017 y el bronce en el Mundial de Londres 2019, así como el oro de los Parapanamericanos de Lima en el mismo año.Maximiliano EspinilloEs considerado uno de los mejores jugadores de Los Murciélagos, el equipo de la selección de fútbol argentina integrada por no videntes.Espinillo se desenvolvió de forma destacada en los juegos de Tokio 2020, podría decirse que fue el Messi del equipo paralímpico.El deportista argentino, en el pasado vendedor ambulante, ahora persigue junto con su equipo la presea mayor en la disciplina sobre césped, luego de arrebatarle la final a China al ganarle 2 a 0.La disputa por el oro será ante Brasil, el clásico y fuerte oponente campeón en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

