Londres niega que trasladará sus submarinos nucleares Trident a EEUU si Escocia se independiza

El Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD, por sus siglas en inglés) rechazó los informes sobre los planes del Gobierno de reubicar los submarinos nucleares Trident en el extranjero en caso de que Escocia logre la independencia.El sistema de armas nucleares Trident, actualmente desplegado en la costa oeste de Escocia, consta de cuatro submarinos británicos armados con ocho misiles, cada uno con 40 ojivas nucleares. Al menos uno de estos buques está continuamente en el mar con su arsenal nuclear.Según un portavoz del Ministerio de Defensa citado por The Independent, "no hay planes para trasladar el elemento de disuasión nuclear de la base naval de HM Clyde, que contribuye a la seguridad y economía de Escocia y del Reino Unido en general, y sus instalaciones de apoyo son seguras para las comunidades locales".Escocia no quiere armas nucleares en su territorioEl gobierno escocés, por su parte, dijo al Financial Times (FT) que se opone firmemente a la posesión y el uso de armas nucleares, y que está "comprometido con la retirada segura y completa de Trident de Escocia".La declaración se produce tras el informe de FT en el que cita fuentes anónimas según las cuales el Reino Unido está haciendo "planes secretos de contingencia" para trasladar sus submarinos nucleares Trident de Escocia a EEUU o Francia si el país más septentrional del Reino Unido obtiene la independencia."Mover las bases a EEUU es la opción preferida del Tesoro del Reino Unido, ya que requeriría una mínima inversión de capital", dijeron las fuentes.Sin embargo, agregaron que "desplegar el sistema Trident fuera de Gran Bretaña podría ser políticamente difícil, ya que probablemente se consideraría una amenaza para defender la soberanía".¿Un 'Gibraltar nuclear'?Según los medios, otra opción que está considerando el Gobierno británico es negociar un contrato de arrendamiento a largo plazo para que las bases nucleares de la Royal Navy permanezcan en su ubicación actual en la costa oeste del país.Esto supuestamente implicaría la creación de un nuevo Territorio Británico de Ultramar dentro de las bases Faslane y Coulport, que fue descrito por una de las fuentes como un "Gibraltar Nuclear".El debate sobre el posible traslado de los sistemas Trident de Escocia se abrió después de que el secretario de Escocia, Alister Jack, le dijera la semana pasada al medio Politico que Londres podría aprobar un segundo referéndum de independencia escocés si el apoyo para celebrarlo se mantiene por encima del 60% durante un período prolongado.A los votantes escoceses se les preguntó por primera vez si querían independizarse del Reino Unido en un referéndum celebrado en septiembre de 2014. Pero el 55% votó en contra.Sin embargo, dos años después, en el referéndum de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 62% de los escoceses votaron contra el brexit. Desde entonces, el gobierno de Holyrood ha propuesto un segundo referéndum que aún no ha sido aprobado ya que el primer ministro Boris Johnson se opone a esta idea.

