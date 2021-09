https://mundo.sputniknews.com/20210903/khabib-psicologicamente-soy-mucho-mas-fuerte-que-mcgregor-1115715984.html

Khabib: psicológicamente, soy mucho más fuerte que McGregor

Khabib: psicológicamente, soy mucho más fuerte que McGregor

Nurmagomedov, que se retiró como campeón invicto de la UFC, dijo que se considera psicológicamente mucho más fuerte que Conor McGregor. 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T14:16+0000

2021-09-03T14:16+0000

2021-09-03T14:16+0000

estilo de vida

deportes

conor mcgregor

mma

khabib nurmagomedov

ufc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115196305_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_395d72b1f5bb4829efe4085f45d23494.jpg

El luchador ruso ganó el título de peso ligero de la UFC en 2018 tras derrotar al estadounidense Al Yaquinta. Luego realizó tres defensas exitosas de su título contra el irlandés Conor McGregor, y los estadounidenses Dustin Poirier y Justin Gatzhi. En octubre de 2020, tras derrotar a Gatzhi, el ruso anunció su retiro del deporte."Una de las claves principales del éxito es la paciencia y la imparcialidad. Conor golpea muy bien, pero en esa pelea yo estaba en un nivel diferente a él. En el componente mental. No importaba quién golpeaba más fuerte. El mundo entero estaba viendo la pelea. Sabemos pelear, pero necesitamos autocontrolarnos. En ese momento yo prefería la psicología más que mi condición física. Como rival, él [Conor] es muy bueno. Pero si nos comparan como atletas psicológicamente estables, entonces soy mucho más fuerte", dijo Nurmagomedov durante el foro Nuevo Conocimiento cuando le preguntaron si Conor golpea más fuerte.El excampeón además subrayó que él nunca se ha derrumbado psicológicamente ya que a pesar de sentir miedo, siempre supo cómo enfrentarlo."Los campeones piensan diferente. Mucha gente niega el miedo, pero está en cualquier ser vivo. Cómo lidiar con él, esa es la cuestión. Con el tiempo aprendí a conectar con el miedo, la experiencia, la emoción (...) Si puedes dirigir la energía en la dirección correcta, puedes convertirte en un campeón", explicó.Al hablar de su prematuro retiro de los octágonos, Nurmagomedov señaló que muchas personas a su alrededor aún no han aceptado la noticia sobre el final de su carrera."Tengo muchos amigos, conocidos, familiares que incluso se ofendieron un poco conmigo por dejar el deporte (...) Muchas personas no estaban contentas con la noticia. Pero no será posible estar en la cima toda la vida. Esto es casi imposible. Ya tengo bastantes años, el mes que viene cumpliré 33. Toda la vida está por delante, nuestro deporte es bastante duro. Allí no nos acarician, no nos regañan, nos golpean. Quería mantener la cabeza sobre los hombros para poder vivir y desarrollarme ”, enfatizó el ruso.Nurmagomedov fue el Campeón de Peso Ligero de la UFC con el reinado más largo: mantuvo el título desde abril de 2018 hasta marzo de 2021. En total ganó 29 peleas y no sufrió ninguna derrota.

https://mundo.sputniknews.com/20210704/como-khabib-disfruta-de-la-vida-tras-haber-puesto-fin-a-su-carrera-1113787044.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, conor mcgregor, mma, khabib nurmagomedov, ufc