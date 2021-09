https://mundo.sputniknews.com/20210903/impactantes-cambios-y-sacudidas-dramaticas-en-el-gabinete-de-lopez-obrador-1115709707.html

Impactantes cambios y sacudidas dramáticas en el gabinete de López Obrador

Impactantes cambios y sacudidas dramáticas en el gabinete de López Obrador

Literalmente 'A la mitad del camino', título del nuevo libro del presidente López Obrador, opera cambios importantes en su gabinete, en particular, en la... 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T12:01+0000

2021-09-03T12:01+0000

2021-09-03T12:01+0000

méxico

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

cambios

opinión y análisis

firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115710133_0:91:2293:1381_1920x0_80_0_0_ee2d6bd92df2906f72e56f49537c88bf.jpg

Pocos esperaban que la visita de descanso de López Obrador a su rancho en la famosa zona arqueológica de Palenque —situado en Chiapas, pero muy cerca de Villahermosa, a solo 114 km la capital del Estado de Tabasco, de donde es oriundo el presidente—, a donde acudió durante dos días consecutivos el todavía Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, propulsara a este a la muy estratégica Secretaría de Gobernación, en sustitución de la anterior notaria/ministra/senadora Olga Sánchez Cordero, quien recupera su curul en el Senado, donde ya fue elegida como presidenta de su Mesa Directiva.No faltan analistas que consideren el arribo intempestivo del exgobernador de Tabasco un freno a la supuesta rebeldía del líder senatorial de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal. Poderoso político mexicano que no oculta su aspiración presidencial, así como, quizá, detener la gran delantera que lleva en las encuestas serias de opinión pública el canciller Marcelo Ebrard, quien ostenta poderosas relaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el grupo de los Clinton y Kamala Harris en el seno del Partido Demócrata.Entre las varias tareas que le han correspondido a Ebrard, cuenta la adquisición de vacunas plurales, entre las que se encuentran la rusa Sputnik V y una variedad de vacunas chinas, además de las vacunas estadounidenses y la vacuna británica AstraZeneca, que aún no ha sido aprobada por la FDA de EEUU.Al darle posesión en su nuevo cargo al flamante Secretario de Gobernación, el presidente López Obrador se refirió a él como "mi paisano, amigo y entrañable compañero". El término paisano, a diferencia de otros estados de la República, comporta fuertes connotaciones de sangre y complicidad en Tabasco.La relación entre ambos políticos tabasqueños, el presidente, de 67 años, y Adán Augusto, de 57, es añeja de por lo menos 30 años. Cabe señalar que Adán Augusto no es ningún improvisado y que ha sido diputado local en Tabasco, diputado federal, senador y luego gobernador, y que ha llevado una carrera paralela con el hoy presidente. Ahora los dos miembros del partido en el poder, Morena, e impulsores de la programática llamada 4T (Cuarta Transformación). Según López Obrador, las anteriores tres transformaciones de México fueron: la 1T, la lucha de la Independencia; la 2T, la lucha de las Reformas contra los conservadores del siglo 19; y la 3T, la Revolución Mexicana de 1910.Cuando el otrora partido de oposición PRD perdió su alma en el trayecto neoliberal al aliarse con los partidos PRI y PAN cuando juntos empujaron la entreguista Reforma Energética, Adán Augusto, entonces senador por el PRD, se pasó al incipiente Partido Morena, de quien fue su primer senador histórico.El flamante secretario de gobernación estudió leyes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que ha formado a varios dirigentes de la política moderna en México, amén de haber heredado la notaría de su padre. Luego descolgó una maestría en Ciencias Políticas en la Sorbona de París.No pasó desapercibido que como gobernador haya recibido las visitas, con un día de diferencia, del embajador estadounidense Christopher Landau y, al día siguiente, del embajador chino Zhu Qingqiao, lo que destaca la relevancia energética de Tabasco. Posee pletóricos yacimientos de petróleo y hoy es asiento de la construcción de la refinería Dos Bocas, justamente en la región de Paraíso, donde nació Adán Augusto.Tanto el presidente López Obrador como Adán Augusto abrevaron del nacionalismo y la defensa de los derechos indígenas del poeta Carlos Pellicer, a quien he calificado de "poeta del agua", debido a sus cánticos a los dos grandes ríos que provienen de Chiapas y que bañan, cuando no inundan, a Tabasco: el río Grijalva y el Usumacinta.Los tabasqueños son muy orgullosos de que su Estado haya sido asiento de "la primera civilización del continente americano" y "la máxima civilización mesoamericana", la Olmeca, que tuvo su auge en el año 1500 a.C. Se caracteriza por sus cabezas gigantes, que se pueden ver en el Museo de Villahermosa y en el de Antropología de la Ciudad de México.Después de su nombramiento, Adán Augusto fue entrevistado en la radiodifusora más importante de su estado natal, Telereportaje, por el connotado conductor Emmanuel Sibilla, quien le inquirió si "no se había sacado la rifa del tigre", ya que López Obrador opera simultáneamente como su propio Secretario de Gobernación y su propio jefe de Comunicación Social.La extensa entrevista de marras se caracterizó por datos que exhuman la estrecha relación entre López Obrador y Adán Augusto, pero, más que nada, delinea el programa a seguir que tendrá como objetivo poner "orden institucional" e interactuar mediante el diálogo con el Poder Judicial, que hoy vive una crisis profunda, y el Senado, donde reina el senador zacatecano Ricardo Monreal.Augusto planteó seis características de su ejercicio del poder:Hoy el Secretario de Gobernación tiene la encomienda del presidente de realizar tres reformas para consolidar el proyecto nacional de la 4T: la reforma de la Constitución, la reforma electoral y la reforma energética.Augusto asevera que son tiempos de la sucesión presidencial y que la Secretaría a su cargo vigilará el proceso electoral del 2024, que curiosamente se ha adelantado mucho en relación con los sexenios anteriores.Debido a la relevancia de la Secretaría de Gobernación y con el arribo de Adán Augusto, que forma parte del núcleo estrecho de López Obrador, ya es un candidato presidencial ipso facto, lo cual asevera la revista Eme Equis.En México existe la tradición política de la cargada, cuando las fuerzas vivas y políticas del país "se cargan" con quien juzgan es el favorito del Olimpo, como sucedió en forma inédita con la presencia de Adán Augusto a la Cámara de Diputados para llevar el informe de actividades del presidente, donde recibió una cálida recepción de senadores y diputados de la oposición, en particular, del PRI y de algunos del PAN, así como de otros pequeños partidos como el Verde.La llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación provocó trémulos dramáticos, a grado tal que Julio Scherer, otrora poderoso asesor jurídico de la Presidencia, presentó su renuncia.El mismo presidente López Obrador ha comentado que vendrán otros cambios significativos de aquí a finales de año cuando el maratón presidencial, más que carrera de 100 metros, para los próximos 2 años ya arrancó en buena y debida forma.A mi juicio, al corte de caja de hoy, Marcelo Ebrard lleva una gran delantera cuando apenas se está instalando Adán Augusto, a quien hay que tomar en cuenta como el caballo negro de la sucesión.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210830/amlo-presenta-su-libro-a-la-mitad-del-camino-y-lo-recomienda-a-sus-adversarios-1115572737.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/amlo-ni-frenaaa-ni-la-cnte-detienen-al-presidente-1115691547.html

https://mundo.sputniknews.com/20210901/hechos-no-palabras-amlo-presenta-su-tercer-informe-de-gobierno--minuto-a-minuto-1115643570.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/que-es-y-cual-es-la-polemica-sobre-la-revocacion-de-mandato-en-mexico--1115692667.html

https://mundo.sputniknews.com/20210827/a-mil-dias-de-amlo-en-el-gobierno-como-avanza-mexico-1115467441.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

méxico, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, cambios, opinión y análisis, firmas