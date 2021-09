https://mundo.sputniknews.com/20210903/honduras-la-crisis-humanitaria-ha-sido-utilizada-para-actos-de-corrupcion-1115725952.html

Honduras: la crisis humanitaria ha sido utilizada para actos de corrupción

En el marco de una severa crisis humanitaria signada por el impacto de la pandemia del COVID-19 y la profundización de los destrozos de las tormentas Iota y Eta, el investigador Blas Enrique Barahona dialogó con GPS Internacional para analizar la coyuntura política y social del país.La muerte de 75 embarazadas víctimas del COVID-19 en lo que va de este año ha motivado un llamado de las autoridades sanitarias de Honduras para que las gestantes acudan a vacunarse, independientemente de su tiempo de gravidez. En este marco, "según establece el Gobierno, todavía hay un 35% de población apta a vacunarse que no se quiere vacunar", indicó el analista hondureño. Más aun, "la situación sanitaria es muy grave, con un virus que en el país tiene un 3% de letalidad", añadió.Grupos religiosos infunden el miedo sobre las vacunas contra el COVID-19En este sentido, "hay un sector de la población que es renuente a ser vacunada producto de una serie de teorías conspirativas, con religiosos fundamentalistas que infunden el miedo en la población", sostuvo. Ello se da en un contexto alarmante desde el punto de vista sanitario, "no sólo con respecto a la vacunación sino también por la saturación de los hospitales", aseveró. Más aun, "a las personas con COVID-19 ya no las están atendiendo en los centros hospitalarios, ahora las mandan a sus casas", añadió.Muchas de las clínicas de evaluación y observación han cerrado por falta de recursos, "lo cual está ligado a los problemas de corrupción", expresó Barahona. Por su parte, "el proceso de vacunación camina de manera lenta, ya que apenas se ha vacunado cerca del 13% de la población", añadió. Al respecto, "el Gobierno depende más de las donaciones de vacunas que de las compras que puede realizar", puntualizó. En este marco, "el nivel de contagios ha ido creciendo", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre la actualidad política de Costa Rica.Se amplían las penas contra la violencia de género en Costa RicaEl presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que firmó una ley que incluye el feminicido entre los delitos de violencia contra la mujer, a los efectos de penalizarlo y garantizar una sociedad más segura. Al respecto, "esto es de especial importancia para el país, ya que a pesar de las políticas que reconocen el lugar de la mujer en la sociedad, la legislación estaba uno o dos pasos atrás", expresó el analista costarricense.En este marco, "eso era una demanda de muchos sectores de la sociedad, particularmente de grupos feministas y varios partidos políticos que exigían un cambio en la legislación", indicó. Sin embargo, "no había sido un tema relevante debido al caos en el que ha estado inmersa la Asamblea Legislativa, por cuestiones ligadas a la situación financiera y la pandemia", sostuvo. Ahora que se está entrando en campaña electoral, "el sistema político comenzó a demandar ese tipo de legislaciones", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre las implicaciones de los cambios estructurales del sistema internacional en las perspectivas de los marcos de gobernanza.Trabajo y emprendedurismoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Federico Lavagna, quien es fundador de Viajero Hostels, una cadena de hostales en Latinoamérica y EEUU y Sinergia Cowork, que es el primer y más grande espacio dedicado al coworking en Uruguay. Con él dialogamos sobre su nuevo libro, titulado Cómo jubilarte a los 40 divirténdote mucho en el intento, el cual busca tender una mirada diferente acerca del significado del trabajo.

