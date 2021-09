https://mundo.sputniknews.com/20210903/corte-constitucional-de-colombia-rechaza-prision-perpetua-para-violadores-1115701502.html

Corte Constitucional de Colombia rechaza prisión perpetua para violadores

BOGOTÁ (Sputnik) — La sala plena de la Corte Constitucional de Colombia rechazó la adopción de la prisión perpetua para violadores y abusadores de menores tras... 03.09.2021, Sputnik Mundo

"Según el alto tribunal, esta no es una medida proporcional ni efectiva que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la pena de prisión perpetua (...) no es una medida idónea para protegerlos de delitos como los abusos sexuales, físicos, económicos y cualquier tipo de maltrato", publica en su página web la estatal Radio Nacional de Colombia, así como los principales medios del país. La Corte además consideró que la cadena perpetua es violatoria a la dignidad humana de los condenados, que es uno de los pilares de la Constitución de 1991, y dijo que vulnera al sistema penitenciario.Igualmente, la Corte le dio la razón a los demandantes que aseguraban que hubo vicios de forma en el trámite que tuvo en el Congreso esta Ley, pues no sé habrían tenido en cuenta las recusaciones en los debates séptimo y octavo desarrollados en el Senado.La iniciativa ha sido demandada una docena de veces, ya que los demandantes consideran que solo empeora la crisis carcelaria en el país y que no protege los derechos de los menores.Más temprano, el senador Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente de la Ley de Cadena Perpetua, le pidió a la Corte Constitucional que no privilegiara los derechos de los violadores."Quiero pedirle a [los magistrados de] la Corte Constitucional (…) que escuchen el clamor de un pueblo, escuchen una petición generalizada y que ojalá en la decisión que tomarán no privilegien la dignidad humana y los derechos de los violadores y de los asesinos por encima de los derechos de nuestros niños", dijo Pinto en el Palacio de Nariño, sede del Gobierno, en Bogotá.El presidente Iván Duque, que sancionó la ley a principios de julio, también se sumó al llamado.La ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad era la sanción más severa aprobada contra ese delito el Congreso de la República.Según medios locales, la reforma queda sin aplicarse y se vuelve a la legislación anterior para el castigo de violación y asesinato de menores.

