https://mundo.sputniknews.com/20210903/buscan-otras-vias-para-aprobar-la-cadena-perpetua-a-violadores-en-colombia-tras-rechazo-de-la-corte-1115722568.html

Buscan otras vías para aprobar la cadena perpetua a violadores en Colombia tras rechazo de la Corte

Buscan otras vías para aprobar la cadena perpetua a violadores en Colombia tras rechazo de la Corte

BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Miguel Ángel Pinto, autor del proyecto de ley que establecía la cadena perpetua para personas acusadas de violar a... 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T16:46+0000

2021-09-03T16:46+0000

2021-09-03T16:52+0000

américa latina

colombia

corte

cadena perpetua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106793/37/1067933796_0:198:3264:2034_1920x0_80_0_0_0e80690edc26dadd6fba803b7ce646e1.jpg

"[Respeto] pero no la puedo compartir [la decisión de la Corte], creo que la ciudadanía está atónita con esta decisión, vamos a continuar buscando otro mecanismo", dijo Pinto en diálogo con la emisora RCN Radio.El alto tribunal rechazó la ley tras una votación de 6 a 3 de sus magistrados. "Según el alto tribunal, esta no es una medida proporcional ni efectiva que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la pena de prisión perpetua (...) no es una medida idónea para protegerlos de delitos como los abusos sexuales, físicos, económicos y cualquier tipo de maltrato", publicó en su página web la estatal Radio Nacional de Colombia tras conocerse la decisión.Al respecto, el senador dijo a la emisora que "es muy lamentable que los derechos de los niños y las niñas queden otra vez expuestos".Asimismo, consideró que fue "muy olímpica [improvisada] la decisión de decir que [la ley] atenta contra la dignidad humana de los violadores y no se exprese con el tema de la dignidad humana de las víctimas".En efecto, la Corte además consideró que la cadena perpetua es violatoria a la dignidad humana de los condenados, que es uno de los pilares de la Constitución de 1991, y dijo que vulnera al sistema penitenciario.Para Pinto, la Corte Constitucional se equivocó y por tanto se hubiera deseado que su decisión se soportara con "argumentos jurídicos, fuertes, serios y que no hubiera dejado duda si era inconstitucional y por qué lo hacía".El 2 de septiembre en la noche, tras conocer la decisión de la Corte, el presidente Iván Duque escribió en Twitter: "Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas".Asimismo, aseguró: "Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan".En su fallo, la Corte también le dio la razón a los demandantes que aseguraban que hubo vicios de forma en el trámite que tuvo en el Congreso esta ley, pues no sé habrían tenido en cuenta las recusaciones en los debates séptimo y octavo desarrollados en el Senado.La iniciativa ha sido demandada una docena de veces, ya que los demandantes consideran que solo empeora la crisis carcelaria en el país y que no protege los derechos de los menores de edad.La ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad era la sanción más severa aprobada contra ese delito el Congreso de la República.

https://mundo.sputniknews.com/20210706/presidente-de-colombia-sanciona-ley-de-cadena-perpetua-para-violadores-de-ninos-1113848624.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-crimen-que-sacude-a-paraguay-nina-de-14-anos-es-victima-o-victimaria-1115685836.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, corte, cadena perpetua