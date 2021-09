https://mundo.sputniknews.com/20210903/amlo-sobre-el-pan-son-conservadores-ultra-conservadores-casi-fascistas-1115715011.html

AMLO sobre el PAN: "Son conservadores, ultra conservadores, casi fascistas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló durante su conferencia matutina de la reunión que sostuvieron senadores del Partido Acción Nacional... 03.09.2021, Sputnik Mundo

"Se unieron con el PAN porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas y no, son conservadores, y ultra conservadores, casi fascistas", aseguró.Además, lamentó que el franquismo sea un movimiento que esté resurgiendo en países como España.Incluso, habló del escándalo en el que está involucrado el rey de España sobre la utilización de influencias para sacar provecho personal y enriquecerse."Toda una inmundicia que no tiene que ver con el pueblo español, la mayoría del pueblo español, esta es una minoría pero que está tomando mucha fuerza, es como un retoño del franquismo", dijo.También aprovechó para aclarar que su pensamiento no es comunista sino humanista.Carta de MadridEl documento expresa su rechazo al llamado grupo Puebla integrado por políticos y expresidentes de izquierda de Latinoamérica como Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Fernández, José Mujica, Alberto Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros.Además, quienes lo firman se comprometen a defender valores como el Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, que "son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos".

