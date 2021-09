https://mundo.sputniknews.com/20210903/agencia-reguladora-de-brasil-suspende-importacion-del-farmaco-proxalutamida-1115703261.html

Agencia reguladora de Brasil suspende importación del fármaco proxalutamida

Agencia reguladora de Brasil suspende importación del fármaco proxalutamida

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) decidió suspender la importación del fármaco proxalutamida, que... 03.09.2021, Sputnik Mundo

En un comunicado, la agencia reguladora estatal informó que decidió "por unanimidad de su dirección colegiada, suspender, de forma cautelar, la importación y uso de productos conteniendo la sustancia proxalutamida, en el ámbito de investigaciones científicas en Brasil".La decisión se tomó después de que una alerta de la Fiscalía del estado de Rio Grande do Sul (sur), que notificó que la sustancia se estaba usando para tratar a pacientes con COVID-19 de forma experimental, sin permiso de las autoridades sanitarias.El medicamento es una droga experimental estudiada incialmente para la aplicación en pacientes con algunos tipos de cáncer, como el de próstata, pero no posee registro y no se usa para ningún tratamiento en Brasil.El presidente Jair Bolsonaro defendió públicamente su uso, como hizo anteriormente con la cloroquina y la ivermectina, medicamentos sin eficacia comprobada contra el COVID-19.

alberto.r Brasil debe comprar o producir la vacuna sputnik V Bolsonaro debe responder ante su pueblo por negligencia y militarización del pais, la plutocracia debe de influir en la toma de decisiones 0

