https://mundo.sputniknews.com/20210902/militares-en-el-congreso-de-colombia-una-posibilidad-abierta-aunque-polemica-1115694470.html

Militares en el Congreso de Colombia, una posibilidad abierta aunque polémica

Militares en el Congreso de Colombia, una posibilidad abierta aunque polémica

El pedido que hicieron las organizaciones de miembros en retiro de la Fuerza Pública para que les fueran asignados cuatro escaños en el Congreso no sólo... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T20:24+0000

2021-09-02T20:24+0000

2021-09-02T20:30+0000

américa latina

opinión y análisis

colombia

fuerzas armadas de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/104073/99/1040739993_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_46c2d30949be8079723aa70161a9b701.jpg

Esa es la visión de algunos sectores consultados por Sputnik sobre la posibilidad de que el pedido de los militares pueda materializarse, algo que por ahora parece improbable, no sólo porque habría que reformar la Constitución política del país, sino porque también los militares que previamente han sido reconocidos como víctimas ya cuentan con la opción de ir a las urnas y participar para hacerse con alguna curul, en lugar de reclamarlas al Ejecutivo.Inicio de la polémicaLa polémica surgió luego de que la semana pasada, el marco de una audiencia pública mixta de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (diputados), víctimas y organizaciones de miembros en retiro de la Fuerza Pública de Colombia pidieron que se les asignen cuatro escaños en el Congreso de manera similar a como le fueron asignados 10 a los exmiembros de las antiguas FARC y 16 más en la Cámara a las víctimas del conflicto armado, todo ello como parte de los diálogos de La Habana.Según sostienen, los cuatro escaños que reclaman deberían existir porque en los 16 que se estipularon para las nueve millones de víctimas ellos no tienen una representación directa, pese a que también se vieron afectados por el conflicto.Aunque respalda el sentir de sus colegas militares, Espejo considera que la iniciativa lanzada fue "algo desesperada" y producto de una "reacción impulsiva" tanto de ellos como de sus familiares, "que desconocen cómo funciona el sistema legislativo en Colombia y cómo se logran los cambios", pues no es posible pedir tales escaños sin primero hacer cambios a la carta magna."Para tener esos escaños para las víctimas militares sería necesario reestructurar las normas que conforman el Congreso de la República, ya que una cosa son las curules que se crearon como parte de los acuerdos de La Habana, incluyendo las 16 curules de paz, y otra cosa es incluir nuevos escaños", explicó Espejo."Reacción lógica"Entonces si es así, ¿por qué lanzaron la iniciativa y generaron la reacción adversa de diferentes sectores?Mientras que para Espejo es "una reacción lógica" de aquellos que representaron los intereses del Estado y hoy sienten que "no son tenidos en cuenta", para Castillo se trata de una estrategia de la oposición para intentar poner el palo en la rueda en contra de las víctimas reconocidas legítimamente.Los 16 escaños para las víctimas podrán ser ocupados sólo en la Cámara para los períodos 2022-2026 y 2026-2030, por lo que las elecciones legislativas de 2022 serán la primera ocasión en la que se podrá elegir a los representantes de las víctimas en el Congreso.Puerta abiertaSin embargo, Castillo sostiene que la posibilidad de llegar al Congreso no está cerrada para los militares, siempre y cuando se encuentren reconocidos en el Registro Único de Víctimas.Sputnik consultó al respecto al alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien, en efecto, coincide con Castillo sobre esa posibilidad."En la medida en que los militares que hayan sido afectados por el conflicto están incluidos dentro del Registro de Víctimas, aquellos que cumplan con las condiciones pueden ser candidatos sin ningún problema", dijo.En consecuencia, agregó, "los militares ya tienen el espacio abierto" en el Congreso, y siempre que cumplan con las condiciones "no tienen ninguna restricción adicional" ni tienen por qué reclamar espacios en las denominadas 16 curules transitorias de paz, las cuales no serán modificadas, garantizó.En adelante solo resta que las organizaciones de víctimas postulen a sus candidatos para las elecciones legislativas de 2022, donde podrán tener asiento no sólo civiles, sino también, bajo las normas del posconflicto, uno que otro militar que logre ser acreditado como otra víctima más de la guerra en Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/20210819/comision-de-la-verdad-de-colombia-revive-rencillas-previas-a-la-firma-de-la-paz-1115234129.html

https://mundo.sputniknews.com/20210831/tribunal-rechaza-que-fiscalia-colombiana-impute-a-excomandante-del-ejercito-por-falsos-positivos-1115599814.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/comisionado-de-la-verdad-de-colombia-afirma-que-conflicto-sigue-vivo-en-universidades-1115692145.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

opinión y análisis, colombia, fuerzas armadas de colombia