Los 5 secretos de Salma Hayek para lucir espectacular a sus 55 años

La actriz mexicana Salma Hayek no solo destaca por su talento, sino también por su físico impecable. Con motivo de su 55 cumpleaños, recogimos algunos de sus... 02.09.2021, Sputnik Mundo

1. Acepta el paso del tiempoLa propia actriz no tiene miedo de envejecer y afirma que se siente mejor que nunca a sus 50 y pico. Así, en 2020 declaró que "está muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de sus 54 años".La estrella de Frida tampoco disimula sus canas y a menudo complace a sus fans con atrevidas imágenes en las que muestra su melena en todo su esplendor. "Estoy orgullosa de mis canas", expresa.2. Bebidas secretasLa intérprete lleva una dieta saludable, e incluso tiene su propia receta para una bebida deliciosa y llena de vitaminas por las mañanas. Simplemente es necesario agregar un poco de cúrcuma y pimienta negra al jugo de naranja recién exprimido.Sin embargo, esta no es la única bebida matutina que le ayuda a lucir envidiable. "Si quieres que encima te ponga más bella, tengo otro consejo. Este secreto y extraño puré es espino amarillo", revela. Esta planta crece en el Himalaya y es una fuente perfecta de grasa insaturada omega 7. También tiene 15 veces más vitamina C que la naranja.3. Mejor sexi que gordaLa actriz confiesa que ha subido de peso durante la menopausia, aunque fueron sus senos la parte del cuerpo que más le ha crecido. En 2020, el atuendo escoltado de Salma en la gala de los Globos de Oro se hizo viral: muchos lo calificaron de demasiado atrevido e inadecuado para el evento.La propia Hayek no dejó sin respuesta las críticas. Reveló que, de esta manera, sus estilistas querían que luciera más delgada. "A veces hay que ponerse cosas en las que te ves demasiado sexi, pero si no te pones eso, te ves gorda. Así que prefiero verme sexi que gorda", afirmó. Al mismo tiempo, agregó que planea bajar de peso.4. La rutina de pielLuego de que un seguidor criticara a Hayek por supuestamente abusar de las inyecciones de bótox, la actriz le respondió en tono de broma.En 2015, Salma contó en una entrevista con People que "no cree en el bótox", y compartió un insólito secreto de belleza de su abuela y su madre. Simplemente "se lava la cara" antes de ir a dormir para conseguir una piel radiante.5. Ejercicio regularY para mantenerse en forma, ha inventado una rutina de ejercicios que apenas dura cinco minutos al día."Me gusta el yoga e inventé una rutina de ejercicios que es de cinco minutos y trabaja todo mi cuerpo. Si bien quedas adolorido al día siguiente, cuando lo haces no lo sientes", confesó en una entrevista con The Mirror.También cuenta a modo de broma que para siempre salir perfecta en las fotos de vacaciones, simplemente "se pone a dieta, hace mucho ejercicio, se va de vacaciones y toma 1.000 fotos durante la primera semana", después de lo cual aprovecha para relajarse y comer todo lo que quiera.

