La OMS no detecta presencia de la cepa lambda del coronavirus en Rusia

La OMS no detecta presencia de la cepa lambda del coronavirus en Rusia

VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud no ha detectado la presencia de la variante lambda del coronavirus SARS-CoV-2 en las... 02.09.2021

"Según la información disponible a la fecha, la OMS no ha tenido constancia de la detección de la cepa lambda en las muestras recopiladas en Rusia", señaló la funcionaria.La representante de la OMS reconoció que podría no estar al tanto de los datos más recientes que obran en poder de la oficina nacional rusa de protección al consumidor, Rospotrebnadzor.La organización internacional sigue pendiente del avance de la variante lambda en el mundo, agregó.La cepa lambda se descubrió en 2020 en el Perú. La Organización Mundial de la Salud informó en julio pasado sobre su propagación por más de 30 países, sobre todo de América del Sur y del Norte.La variante presenta varias mutaciones, en particular en el gen de la proteína S, que podrían estar relacionadas con algunas características fenotípicas del virus, como la transmisionabilidad o la resistencia al efecto de los anticuerpos neutralizantes.

