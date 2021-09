https://mundo.sputniknews.com/20210902/la-agencia-europea-de-medicamentos-aun-no-ve-necesario-revacunarse-contra-el-covid-19-1115677101.html

La Agencia Europea de Medicamentos aún no ve necesario revacunarse contra el COVID-19

La Agencia Europea de Medicamentos aún no ve necesario revacunarse contra el COVID-19

BRUSELAS (Sputnik) — Por el momento no hay necesidad de aplicar dosis de refuerzo contra el coronavirus a las personas con la pauta completa de vacunación... 02.09.2021, Sputnik Mundo

"Según la evidencia actual, no existe necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas [contra el coronavirus] a individuos completamente vacunados", dice el comunicado en su web oficial.La EMA resalta que las personas con un sistema inmunológico gravemente debilitado deberían considerar inyectarse dosis adicionales."Algunos estudios indican que una dosis adicional puede mejorar la respuesta inmune en individuos inmunodeprimidos", subraya la nota.La Agencia indica que se podría considerar la posibilidad de proporcionar una dosis de refuerzo a las personas mayores y frágiles como medida de precaución."La prioridad ahora es vacunar a todas aquellas personas que aún no hayan completado su ciclo de vacunación recomendado", agrega el documento.En Europa, aproximadamente un tercio de los mayores de 18 años todavía no recibieron ambas dosis de las vacunas contra el COVID-19.El 31 de agosto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el 70% de los adultos en la UE, más de 250 millones de personas, completaron el ciclo de vacunación contra el coronavirus.

