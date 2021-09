https://mundo.sputniknews.com/20210902/grupo-legislativo-del-movimiento-indigena-de-ecuador-no-apoyara-presupuesto-del-ejecutivo-1115665586.html

Grupo legislativo del movimiento indígena de Ecuador no apoyará presupuesto del Ejecutivo

QUITO (Sputnik) — El coordinador nacional de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi... 02.09.2021, Sputnik Mundo

La organización política, fundada por el movimiento indígena, tiene 26 legisladores de un total de 137 integrantes de la Asamblea.Santi acusó al Gobierno de orquestar una supuesta campaña de descrédito en contra de la Asamblea Nacional, especialmente contra Pachakutik.Además, criticó recientes declaraciones de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien aseguró que no descartan llamar a consulta popular en caso de que la Asamblea no respalde las propuestas del Ejecutivo.En la misma conferencia de prensa, el legislador Salvador Quishpe, también de Pachakutik, dijo que el Gobierno trata de usar los errores de algunos asambleístas para allanar el camino para sus propósitos de índole económica.A través de un comunicado, Pachakutik, señaló que se han presentado varias acusaciones por supuesta corrupción en contra de asambleístas de su movimiento y que están dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en caso de que estas se comprueben.El pronunciamiento se dio días después de que se filtraron conversaciones en la red social Whatsapp del asesor de un asambleísta de Pachakutik, que ofrecía puestos públicos en hospitales, ministerios y otras instituciones.El pasado 12 de mayo, con los votos del partido oficialista CREO (Creando Oportunidades), de la Izquierda Democrática (ID), legisladores independientes y de Pachakutik se eligió a la asambleísta de esa organización, Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea Nacional.Líderes del movimiento indígena han explicado que únicamente mantienen un acuerdo programático con la ID y que no existe ninguno con el Ejecutivo.

