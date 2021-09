https://mundo.sputniknews.com/20210902/extorsion-y-enriquecimiento-los-vicios-a-desterrar-en-el-sindicalismo-argentino-1115664446.html

Extorsión y enriquecimiento: los vicios a desterrar en el sindicalismo argentino

Juan Pablo 'Pata' Medina es desde hace 20 años la cara del gremio de la construcción en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires

El sindicalismo en Argentina no está libre de prácticas violentas, extorsión y enriquecimiento ilícito."Lo vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga. Si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos". Las palabras las dice en un video un grupo de encapuchados armados que presuntamente responden a Juan Pablo Pata Medina, uno de los ex líderes sindicales más cuestionados de Argentina.El video, que recuerda a los difundidos por grupos terroristas extremistas, es una respuesta a las medidas judiciales iniciadas nuevamente contra Medina luego de que violara la prohibición que tenía de realizar actos sindicales, condición para su excarcelación, ocurrida en febrero. La amenaza no surtió efecto."¿Quieren que siga manejando el timón del barco o no?", le preguntó retóricamente Pata Medina a un centenar de afiliados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en el acto público organizado para consolidar su apoyo, el 23 de agosto pasado.El multitudinario acto se realizó en las antiguas oficinas de la seccional del gremio en la ciudad de La Plata, cabecera de la provincia de Buenos Aires, el distrito más densamente poblado de Argentina. Su desafío no pasó inadvertido: la Justicia federal le revocó la libertad condicional y volvió a la prisión domiciliaria.Los enfrentamientos con disparos y piedras entre grupos opuestos de trabajadores de la construcción afiliados a la UOCRA son una lamentable noticia recurrente en La Plata. Detrás, existe una interna entre quienes siguen las órdenes de Medina y su hijo y heredero en la conducción, Cristian Puly Medina, contra aquellos que pelean por una alternativa.Palos y patotasEl Pata Medina es la figura central de la UOCRA La Plata desde hace 20 años. Estuvo preso durante 2002 luego de presionar a albañiles y de un enfrentamiento a tiros con la Policía que dejó decenas de heridos, pero retomó el control de la seccional del gremio al recuperar la libertad.Su figura comenzó a causar revuelo nacional en 2006, a partir de una violenta balacera con integrantes del sindicato de camioneros, conducidos históricamente por el referente sindical Hugo Moyano, quien fuera su principal enemigo, con quien hoy asegura estar amigado.Desde su posición, generó fervor entre sus seguidores afiliados, a quienes dice defender a capa y espada y con labor asistencialista, pero en simultáneo fue acumulando denuncias por frenar obras públicas y privadas en caso del no cumplimiento de sus condiciones, discreción en la selección de trabajadores según su adherencia y uso constante de la violencia como método de presión.Padre e hijo protagonizaron otra insólita situación violenta en 2014. Luego de haber sido parados en su vehículo por conducir imprudentemente, los Medina atacaron a golpes a los uniformados y se dieron a la fuga. Cuando fueron nuevamente detenidos por la Policía, se atrincheraron en el auto a la espera de su abogado, que llegó a su rescate en helicóptero.En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) Medina fue procesado por extorsión, asociación ilícita y lavado de activos, junto con su hijo, su esposa y allegados, luego de que una patota que respondía a él irrumpiera a los tiros en una obra pública ferroviaria.Cuando la Policía fue a detenerlo, primero se atrincheró en la sede gremial, pero finalmente se entregó en uno de sus domicilios.En 2018, se determinó que su patrimonio ascendía a los 300 millones de pesos —12 millones de dólares a cambio de la época—, que incluía 40 propiedades y vehículos de alta gama, entre los que destacaba una Ferrari valuada en medio millón de dólares. Se le ejecutó un embargo por dos terceras partes de su bienes.Durante su paso por la cárcel, se descubrió que su celda había sido monitoreada con micrófonos, por lo que se transformó en querellante en la causa por escuchas ilegales contra la cúpula de inteligencia nacional y de la administración Macri, iniciada al comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, en diciembre de 2019.Medina fue beneficiado con la prisión domiciliaria en febrero de 2020, debido a su edad. Desde su detención, tres de las cuatro causas penales iniciadas en su contra fueron desestimadas, pero sigue procesado. En febrero de 2021 le fue concedida la libertad condicional, que perdió recientemente por el acto sindical, que sus abogados alegan que fue solo una manifestación política pública y no gremial.

