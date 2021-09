https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-kremlin-el-taliban-de-momento-cumple-las-garantias-de-seguridad-dadas-a-los-diplomaticos-rusos-1115671622.html

El Kremlin: los talibán cumplen por ahora las garantías de seguridad dadas a los diplomáticos rusos

VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — Los diplomáticos rusos recibieron garantías de seguridad por parte del movimiento talibán (proscrito por terrorista en Rusia)... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T09:45+0000

2021-09-02T09:45+0000

2021-09-02T09:48+0000

internacional

rusia

oriente medio

afganistán

zona de conflicto

los talibanes toman el control de afganistán

"Se recibieron determinadas garantías de seguridad para nuestros diplomáticos por parte de los talibanes, las que se cumplen de momento", señaló Peskov, quien agregó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe regularmente información sobre la situación en Afganistán.Al responder a la pregunta de si el presidente sigue el desarrollo de la situación en Afganistán, Peskov contestó que lo informan "más de una vez al día".Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país.El 16 de agosto los talibanes declararon que dan por terminada la guerra y anunciaron que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.La única provincia afgana que los talibanes no controlan es la de Panshir, situada al noreste de Kabul.En la noche de 30 a 31 de agosto de esta semana el Pentágono dio por concluidas tanto su misión de 20 años en Afganistán como la retirada de las tropas de EEUU.Putin no ha conversado con el expresidente afgano Ashraf Ghani desde que éste abandonó su país, refirió Peskov.Preguntado sobre probables contactos entre Putin y el presidente de EEUU, Joe Biden, relativos a la situación en Afganistán, el portavoz del Kremlin señaló que los mandatarios intercambian opiniones sobre este tema, pero de momento no hay planificadas reuniones entre ambos.En Vladivostok (extremo oriente ruso) se celebra del 2 al 4 de septiembre la sexta edición del Foro Económico Oriental (EEF, por su sigla en inglés). El grupo Rossiya Segodnya, casa matriz de RIA Novosti y Sputnik, actúa como principal socio mediático del evento.

afganistán

