El galán de Hollywood: las 7 mujeres a las que Ben Affleck les robó el corazón

La lista de las conquistas románticas es una de las cosas que muchos quisieran olvidar y hasta borrar. Sin embargo, si tu cara es tan reconocida como la de Ben... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T23:00+0000

2021-09-02T23:00+0000

2021-09-02T23:00+0000

Y como internet no olvida nada, las fotos que en su momento dieron la vuelta al mundo están a solo un clic de distancia. Ben Affleck ha salido durante sus 49 años con muchas estrellas que parecen tener un buen recuerdo de él. La prueba: recientemente regresó con su novia de hace 17 años.Aquí le presentamos una resumida lista de algunas de las novias que se han ganado un pedazo del corazón de este director y productor.Cheyenne RothmanCheyenne Rothman fue su primera relación seria y con quien llegó a Hollywood. Se conocieron con apenas 19 años en 1990, cuando todavía estaban en la secundaria. Luego de una relación intermitente, decidieron 7 años después, en 1997, terminar definitivamente. Actualmente, Cheyenne es directora de cine, pero no se ha reencontrado con su primer amor.Gwyneth Paltrow1997 marca un hito en la vida profesional del actor, ya que ganó un Oscar por el guion de Good Will Hunting (El indomable Will Hunting, en España; Mente indomable en México y En busca del destino, en el resto de Hispanoamérica) que escribió junto con Matt Damon. A partir de aquí su vida nunca volvió a ser la misma y comenzó a salir con estrellas de Hollywood.La primera de ellas fue Gwyneth Paltrow, a quien conoció en 1997, durante el rodaje de la película Shakespeare enamorado. Sin embargo, el romance duró solo el tiempo de filmación. Paltrow lo llegó a definir como un hombre espectacular, talentoso, con sentido del humor y con muchos problemas que debía resolver.La pareja se reencontró tres años después, durante la grabación de la película Un vuelco del corazón, pero terminaron al poco tiempo. La buena relación que todavía mantienen se evidencia en las publicaciones que hace la propia actriz en la página web de su empresa Goop, donde ha usado una foto de ambos como meme.Jennifer Lopez (1er intento)Un amor que no acabó del todo y que ahora parece regresar con fuerza. La historia de Bennifer, como fueron bautizados, ha sido recordada en los últimos meses por el reciente reencuentro, pero para el momento que se conocieron, en 2002, ninguno sabía lo que le deparaba el destino. Fue durante el rodaje de Gigli, una comedia romántica que pasó con más penas que gloria a la historia, que Ben y Jen coincidieron.Tras un año de relación, el actor le pidió matrimonio a JLo con un gran anillo, pero nunca llegaron al altar. En ese momento y según la prensa rosa, la cantante estaba dispuesta a casarme y formar una familia, mientras que Ben no se sentía listo para ese compromiso."Sentí que había perdido todo. Me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo y me costó volver a pararme", declaró tras recordar su ruptura.Jennifer GarnerFue durante la grabación de la película Pearl Harbor que Affleck conoce a Jennifer Garner, la que sería su primera y única esposa hasta el momento y la madre de sus tres hijos. Pero no fue hasta que actuaron juntos en Daredevil, que decidieron darle una oportunidad a la química que tenían juntos, a pesar de que en ese momento ella estaba casada y él comprometido.Tras un año de romance de bajo perfil y siempre evitando a los paparazzis, se casaron en junio de 2005 en una ceremonia privada en las Islas Turcas y Caicos. El matrimonio, que duró 10 años, dio la bienvenida a tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel, los únicos hijos que ha tenido el actor.La relación llegó a su fin debido a las adicciones de Affleck y también circularon rumores de infidelidad por su parte que nunca fueron confirmados."Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015, 2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos". confesó el propio actor en una entrevista.Lindsay ShookusLos rumores señalan que el actor coqueteaba con la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus, incluso desde antes de finalizar su relación con Garner. Lo que sabe con certeza es que comenzaron una relación más seria en julio de 2017, cuando pensaron mudarse a Nueva York, pero por diferentes problemas, terminaron. En 2019 habrían intentado nuevamente estar juntos, pero no funcionó.Ana de ArmasEsta actriz cubana de 30 años, Ana de Armas, lo conoció cuando el actor había salido de rehabilitación. La chispa surgió mientras trabajaban en la cinta Deep Water y a pesar de que trataron de mantener en secreto su romance, una escapada a Cuba los delatóLuego de esto decidieron vivir de manera más libre su relación que floreció en cuarentena. En 2020 vivieron en la casa de él en California, pero se especula que cuando hablaron de hijos todo se derrumbó. Rompieron a comienzos del 2021.Jennifer Lopez (2o intento)Luego de muchos años distanciados, el amor hizo de las suyas y reunió a este par de enamorados justo cuando la cantante había cancelado el compromiso con el beisbolista Alex RodriguezLa pareja parece inseparable, incluso ya presume de sus viajes y escapadas en sus cuentas de Instagram. Además, varios medios dicen especulan que podrían pronto mudarse juntos y que el actor podría estar cerca de pedirle matrimonio.Esta historia de amor todavía se está escribiendo.

