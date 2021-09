https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-fmi-no-ha-sabido-aggiornarse-a-los-tiempos-que-corren-en-america-latina-1115697568.html

El FMI "no ha sabido aggiornarse a los tiempos que corren" en América Latina

El doctor en Economía Aplicada, Guillermo Oglietti, subdirector del Centro Latinoamericano de Geopolìtica en Argentina, dialogó con 'Telescopio' sobre la relación actual de la región con el Fondo Monetario Internacional.

La relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y América Latina atraviesa un momento difícil, en medio de la creciente polémica entre quienes defienden al organismo y quienes lo acusan de injerencia.Entrevistado en Telescopio, el doctor en Economía Aplicada, Guillermo Oglietti, aseguró que el poder del FMI radica en que "discrecionalmente puede rechazar solicitudes de crédito, exigir políticas antipopulares sin asumir responsabilidad" y hasta "desconocer la legitimidad de un Gobierno".El también subdirector del Centro Latinoamericano de Geopolìtica en Argentina, presentó un informe que muestra las falencias del FMI y la parcialidad de sus directivos, entre otras conclusiones de su investigación junto al licenciado en Ciencia Política, Leandro Vergara."Una de las características del Fondo es su poca predisposición a prestar fondos a gobiernos democráticamente electos. Un tercio de los préstamos otorgados en América Latina fueron a gobiernos de facto como los que hubo en Chile, Argentina y Uruguay", recordó.Oglietti se refirió a "otro sesgo de la institución, que se vincula a los gobiernos que no tienen ambiciones soberanistas".El licenciado consideró que la estructura del organismo internacional "no ha sabido aggiornarse" a los tiempos que corren. Y puso énfasis en lo que calificó como falta de moral de los integrantes de la organización."Con tanto poder que maneja el Fondo tendría que haber muchos controles para disuadir a las malas conductas, pero en la realidad se observa lo contrario. He leído todos los estatutos y protocolos y en ningún lado se establecen sanciones eficaces", indicó Oglietti."La propia oficina de evaluación independiente del FMI criticó la escasa existencia de un sistema de sanciones. Dentro de la institución puede pasar de todo y se sabe que cuando alguien tiene tanto poder es muy difícil que no lo use y eso derive en filtración de información", manifestó.En este esquema de funcionamiento "los que se han beneficiado son los integrantes de la burguesía financiera internacional que controla el sector con un escandaloso sistema de puertas giratorias", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

