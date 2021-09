https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-crimen-que-sacude-a-paraguay-nina-de-14-anos-es-victima-o-victimaria-1115685836.html

El crimen que sacude a Paraguay: ¿niña de 14 años es víctima o victimaria?

El crimen que sacude a Paraguay: ¿niña de 14 años es víctima o victimaria?

El asesinato de un vendedor callejero por parte de una adolescente de 14 años conmocionó a Paraguay y puso sobre la mesa el debate de las responsabilidades... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T15:41+0000

2021-09-02T15:41+0000

2021-09-02T15:41+0000

américa latina

paraguay

crimen

adolescente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106870/96/1068709652_0:1:1921:1081_1920x0_80_0_0_6b88d397585aa9a5dafc77ae8c914718.jpg

El crimen sacudió la rutina matutina del Mercado Municipal de Abasto de Asunción, una plaza comercial dedicada a la venta de frutas, verduras y otros alimentos. El mercado era el lugar elegido por Albino Evaristo Tama Vera, de 53 años, para vender chipás, los tradicionales bocados paraguayos hechos a base de harina de mandioca y queso.Según consignaron medios paraguayos, el hombre contaba el dinero recaudado cuando una joven le arrebató su bolso y echó a correr. El comerciante persiguió a la joven y logró alcanzarla. Tras un forcejeo, la adolescente asestó una puñalada al chipero que le terminó provocando la muerte.La Policía pudo capturar a la agresora, que resultó ser una adolescente de tan solo 14 años. La edad de la detenida fue un dato manejado sin reserva por las autoridades incluso desde antes de la detención, cuando se especulaba con que se trataba de apenas una niña. "Si tiene 14 años ya sería imputable (…), ya sería pasible de una imputación y eventualmente una condena", comentó al diario local La Nación el fiscal del caso, Luis Chamorro.En los días siguientes, el subcomisario Christian Lugo volvió a dar detalles de la vida de la adolescente, señalando que "es conocida por su vida delictiva". En declaraciones recogidas por ABC, el jerarca policial comentó que la Policía tiene registros de la adolescente desde que tenía 11 años, edad desde la que, presuntamente, se mantiene en situación de calle.Lugo indicó que la adolescente es vinculada a otros robos similares en la zona e informó que vivía en una "casa abandonada", donde fue detenida junto a un joven de 22 años, presuntamente su pareja y cómplice en los asaltos. Los agentes también afirmaron que la menor de edad es adicta a las drogas.El policía apuntó además que ningún familiar de la joven se presentó mientras ella se encontraba detenida. La única información de los agentes es que sus padres no tienen vínculo con ella, aunque se mantienen cuidando a una bebé, hija de la adolescente.¿Quién es el culpable?La indignación por el crimen del trabajador también dio lugar a reflexiones acerca del derrotero de la adolescente, que a los 14 años ya llevaba varios años de vida en situación de calle y nulo contacto con instituciones de protección social.La jerarca explicó que la niña había sido intervenida por instituciones estatales en una oportunidad para un "proceso de desintoxicación". Sin embargo, al no ser acogida por su familia, fue devuelta a las calles. La niña, además, ni siquiera contaba con documento de identidad.Para Martínez, la adolescente no solo fue víctima de la adicción a las drogas sino de continuados abusos contra ella que se evidencian en el embarazo que debió cursar con solo 13 años.La jerarca reconoció que, al repasar la respuesta estatal en el caso de la adolescente, "se pueden encontrar muchos huecos y muchas falencias que tuvieron este final".La responsabilidad del Estado también fue señalada desde la sociedad civil. Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, dijo a ABC que el episodio "es un ejemplo claro de cómo el sistema de prevención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de Paraguay falla en todos sus niveles".

https://mundo.sputniknews.com/20210901/paraguay-participara-en-ensayo-clinico-de-vacuna-taiwanesa-contra-el-covid-19-1115658892.html

https://mundo.sputniknews.com/20210827/paraguay-registra-el-primer-fallecido-por-la-variante-delta-del-coronavirus-1115467978.html

https://mundo.sputniknews.com/20210831/un-crimen-perfecto-roban-una-tienda-de-xiaomi-en-menos-de-30-segundos--video-1115619019.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, crimen, adolescente