https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-caso-de-sina-otra-llamada-de-auxilio-de-afganistan-1115680562.html

El caso de Sina, otra llamada de auxilio de Afganistán

El caso de Sina, otra llamada de auxilio de Afganistán

Los refugiados afganos que ya consiguieron escapar del régimen talibán* claman auxilio por sus familiares atrapados. Desde un campamento de Atenas piden apoyo... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T14:59+0000

2021-09-02T14:59+0000

2021-09-02T14:59+0000

afganistán

los talibanes toman el control de afganistán

grecia

refugiados

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1115681545_0:461:1397:1247_1920x0_80_0_0_81dff3984e0f06a3c42a26f56add9524.jpg

El caso de Sina, nacido en la ciudad afgana de Ghazni hace 18 años, es muy representativo. Los padres del joven afgano ya debían haberse reunido con él en el proceso de reunificación familiar, pero el COVID-19 y su cierre de fronteras retrasaron su salida del país rumbo a Grecia.Actualmente, Sina está sin su familia en Atenas, cuenta con el respaldo de voluntarios griegos y la ONG que lo asiste, pero su familia sigue atrapada en Kabul, "están escondidos, refugiados en casa de unos amigos" comparte con Sputnik a través de Sophia Wilmot Josife, CEO en la ONG Strong Gens.El hermano pequeño de Sina resultó herido por el gas lacrimógeno que se arrojó en los incidentes del aeropuerto y ha estado privado de la vista de un ojo durante días. Actualmente no sabe nada de ellos. "Lo más duro es que se subieron a un avión y llegaron a Qatar, pensaban que estaban a salvo", explica.Sin embargo, Qatar los devolvió a Kabul por irregularidades en la documentación que portaban, "¿cómo puedes enviar a los niños a un lugar como Kabul con la situación actual?", plantea Wilmot.La situación de los barrios más alejados del aeropuerto de Kabul, que ha atraído el foco mediático, es muy dura. "Los talibanes están tomando a niños como esclavos sexuales, la gente está totalmente indefensa y esto es algo que ya ha pasado con anterioridad, ¡sin embargo Qatar los envía allí de vuelta por cuestiones administrativas!", clama Wilmont desde Atenas, donde dirige un centro de acogida para refugiados afganos con 150 chicos y chicas.Los testimonios que trasladan los afganos desde Grecia son desoladores. Apenas pueden hablar con los familiares que han quedado atrapados en el interior del país, pero explican que la gente está aterrada por los atentados y opta por refugiarse en sus casas , "las calles están vacías". Pero nadie puede aguantar eternamente sin comida.La gente tiene miedo de salir a la calle, "tenemos constancia, por ejemplo, de un grupo de 14 niños que ante la situación ha huido a las montañas. En sus casas no hay nada, las familias se han quedado con la despensa vacía porque tienen miedo de ir a una simple tienda, por lo que nos trasladan, la gente está empezando a pasar hambre".Todos quieren salirLa gente se aferra a "cualquier oportunidad" para ser evacuados, explican desde Strong Gens, que están mediando con diferentes gobiernos para agilizar los trámites de salida de los refugiados que ya han llegado a Pakistán, incluyendo contactos con [el Ministerio de] Defensa de España, pero "la situación sobre el terreno es extremadamente compleja".Cálculos de Naciones Unidas estiman que habrá más de medio millón de desplazamientos internos y esa cifra podría extrapolarse al abandono del país. Y dentro de ese caudal humano, niños y niñas son una parte importante. UNICEF viene calculando que dos de cada tres niños que buscan asilo en Europa proceden de Afganistán.De nuevo, no hay respuestas explícitas para niños y niñas en una crisis de hombres. "Tenemos muchos casos de niños y niñas que han sido víctimas de abusos por las autoridades", explica Wilmont. Por suerte la crisis ha puesto el foco en los refugiados afganos y ahora hay más sensibilidad con estas personas, pero ¿qué pasa con todos los casos de estos 18 meses anteriores?Las tiendas y aulas de Atenas son un reguero de historias de desgracia, pero también de superación. Está el caso de una chica de 18 años que acaba de enterarse de que su tío ha sido asesinado por los talibanes en Kabul y no para de preguntarse por el resto de su familia. Pero, también, el caso de Sarah: otra refugiada afgana de 21 años que ha descubierto que tiene una increíble habilidad para la costura y está preparándose vestidos para el futuro porque no quiere simplemente esperar. O el de dos chicas que, desde Grecia, llegaron a pie a Alemania para reencontrarse con sus familiares, atravesando Europa a lo largo de tres meses.La escuela de Atenas trata de paliar años de una educación bloqueada por la situación de inestabilidad y violencia que asola Afganistán. Aprenden ciencias e inglés y más adelante reforzarán las matemáticas, "solo quieren encontrar caminos, sueñan como todos, quieren ser artistas que inspiren, diseñadores o sastres como Sarah".El equipo de la ONG, el único sustitutivo de la familia que los jóvenes tienen en Grecia, define a los refugiados como talentosos, "no hay duda" de que se integrarán en sus sociedades de acogida y serán un gran activo. "Solo necesitan la oportunidad de desarrollarse y hacerlo en paz y no bajo los cánones talibanes", presume Wilmont.La semana pasada los refugiados se manifestaron en Atenas, allí leyeron su mensaje para el que aún no hay respuesta, a pesar de los 20 años de 'misión civilizadora' de EEUU:Aún así, dan gracias por estar fuera de Afganistán donde muchos más siguen esperando para escapar .

https://mundo.sputniknews.com/20210826/testimonio-desde-el-infierno-de-kabul-nosotros-tambien-queremos-irnos-la-alternativa-es-morir-1115409602.html

afganistán

grecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

afganistán, los talibanes toman el control de afganistán, grecia, refugiados