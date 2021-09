https://mundo.sputniknews.com/20210902/donas-y-desfiles-el-salvador-ya-vive-su-mes-civico-1115694071.html

Donas y desfiles: El Salvador ya vive su Mes Cívico

Donas y desfiles: El Salvador ya vive su Mes Cívico

SAN SALVADOR (Sputnik) — La llegada de septiembre, mes de la independencia en El Salvador, siempre es bienvenida en esta nación centroamericana, a veces por... 02.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-02T20:13+0000

2021-09-02T20:13+0000

2021-09-02T20:19+0000

américa latina

opinión y análisis

el salvador

centroamérica

independencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1115694750_253:64:1638:843_1920x0_80_0_0_bcf5d7177d75f2a7077a556487fbb179.jpg

Ocurre que durante el también llamado Mes Cívico, una reconocida cadena local de rosquillas realiza su tradicional promoción de dos donas por el precio de una, lo cual dispara sus ventas y, de paso, los niveles de triglicéridos en un país más preocupado por saciarse que por nutrirse."El conteo regresivo terminó. El mes más esperado llegó para nuestros verdaderos amantes del 2x1", confirmó la empresa de marras en redes sociales, junto a tentadoras imágenes de masas esponjosas y azucaradas, rellenas de crema, chocolate, moka o dulce de leche.El pasado año, en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, Sputnik constató —e hizo— largas filas en estos restaurantes que encontraron en la gula cuscatleca un peculiar modo de rendir tributo a los próceres salvadoreños, pioneros de la independencia centroamericana.La gente de acá, con su humor a veces corrosivo, afirma que hasta el ángel broncíneo que corona el Monumento a los Próceres en la céntrica plaza La Libertad no enarbola dos coronas de laureles, si no dos donas compradas en el 2x1. Iconoclasia pura…Un aniversario especialPero el próximo 15 de septiembre los países centroamericanos no celebrarán un aniversario más, si no el Bicentenario de la Independencia: dos siglos de accidentada construcción de soberanías, pretexto ideal para discursos, reivindicaciones y… supervivencia.Por estos días comienzan a proliferar los símbolos patrios vendidos por los buscavidas locales en semáforos, plazas y esquinas, coloreadas en El Salvador con el azul cobalto de la bandera, y el escudo triangular de reminiscencias masónicas y guiños al viejo sueño de integración regional.En El Salvador quieren celebrar en grande, y la Asamblea Legislativa (Parlamento) aprobó para estos festejos un refuerzo presupuestario de un millón de dólares, monto que la oposición consideró excesiva en el actual contexto de pandemia.Aparejado a ello, algunas personalidades de la televisión local rindieron su peculiar homenaje a la efeméride vistiendo de azul y blanco, o con el pintoresco añil que durante años salió de los obrajes de Cuscatlán, y derivó en símbolo identitario de este país.Además, el patriotismo se disparó por las nubes con el enfrentamiento entre la selección nacional de fútbol de El Salvador —la venerada "Selecta"— y el poderoso once de Estados Unidos, que hizo soñar a más de uno con un milagro en el estadio Cuscatlán, el Coloso de Monserrate.Gran ausenteA pesar del entusiasmo, el repunte de casos de COVID-19 en El Salvador arruinó por segundo año consecutivo una de las principales —y más polémicas— tradiciones de las Fiestas Patrias: los desfiles con sus "cachiporristas", en su mayoría niñas y adolescentes que representan a sus escuelas.Eso sí, el sistema público interrumpe sus clases y el país disfruta de feriados, pero se extraña las coreografías de las jóvenes que realizan filigranas con sus "cachiporras" (bastones), al compás de sus bandas escolares, sonoras y desafinadas, más divertidas que virtuosas.A mediados del siglo XX fue importada esta tradición desde Estados Unidos, y aunque al principio fue chocante para muchos verles las rodillas a las bastoneras, pronto la práctica cobró tal arraigo que se volvió un elemento distintivo del "Mes Cívico" en El Salvador.Sin embargo, esta tradición es cuestionada por quienes consideran que "cosifica" sexualmente a menores de edad, maquilladas en exceso y vestidas con trajes ceñidos y sugerentes, que ahorran demasiada tela, y botines que ascienden hasta la rodilla.La creciente erotización de un espectáculo protagonizado por menores de edad hace que muchos aboguen por su prohibición, algo de lo que ya la pandemia ya se encargó, a las malas.

https://mundo.sputniknews.com/20210901/bitcoin-constitucion-y-poder-el-coctel-que-puede-encender-a-el-salvador-1115660812.html

https://mundo.sputniknews.com/20200915/presidente-bukele-afirma-que-el-salvador-aun-lucha-por-su-independencia-1092776015.html

el salvador

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

opinión y análisis, el salvador, centroamérica, independencia