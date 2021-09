https://mundo.sputniknews.com/20210902/cuba-iniciara-vacunacion-masiva-en-edades-pediatricas-contra-el-covid-19-1115667045.html

Cuba iniciará vacunación masiva en edades pediátricas contra el COVID-19

Cuba iniciará vacunación masiva en edades pediátricas contra el COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — El Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba confirmó que se iniciará una vacunación masiva contra el COVID-19 de niños y adolescentes en... 02.09.2021, Sputnik Mundo

"El cronograma para la vacunación establece que del 5 de septiembre al 5 de noviembre se inmunizarán con Soberana 02 los niños de 12 a 18 años. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre se inmunizará con Soberana 02, los niños de 2 a 11 años. Del 3 de septiembre al 4 de octubre recibirán Abdala los estudiantes de grado 12", confirmó el IFV en su cuenta de la red social de Twitter.El objetivo de los expertos es que en septiembre toda la población vacunable contra la COVID-19 estará dentro de los esquemas de inmunización y tendrá al menos una dosis, subraya una nota publicada en el sitio web Cubadebate.Las autoridades sanitarias cubanas prevén que para noviembre de este año, el 92,6% de los habitantes ya habrá recibido las tres inyecciones, incluidos niños, adolescentes y jóvenes de dos y hasta los 18 años, 11 meses y 30 días de edad.Según la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública, Ileana Morales, este proceso ha sido autorizado por el Centro para el Control de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).El IFV, líder del ensayo Soberana-Pediatría, diseñó los inmunógenos Soberana 02 y Soberana Plus que se aplican actualmente en un estudio clínico a 350 niños de La Habana de entre tres y 18 años de edad, precisa Cubadebate.Dicho esquema (dos dosis de Soberana 02 en intervalo de 28 días más una de Soberana Plus al día 56) ya demostró un 91,2% de eficacia contra la enfermedad sintomática en su análisis fase III.Por su parte, el director del IFV, doctor Vicente Vérez Bencomo, aseguró que en los adolescentes, casi el 93% solamente con dos dosis de Soberana 02, respondieron de manera importante, y solo el 7% se quedaron por debajo de los niveles de anticuerpo esperados.En cuanto a los niños de tres a 11 años, precisó el científico, menos del 1% no respondió, y eso, dijo, "es muy buena noticia".El director del IFV adelantó además que en septiembre estarán disponibles aproximadamente 4,2 millones de dosis de Soberana que se necesitan para inmunizar a ese grupo etario.

