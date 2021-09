https://mundo.sputniknews.com/20210902/cuba-establecera-comunicacion-con-la-oms-para-validar-sus-tres-vacunas-anticovid-19-1115667834.html

Cuba establecerá comunicación con la OMS para validar sus tres vacunas antiCOVID-19

Cuba establecerá comunicación con la OMS para validar sus tres vacunas antiCOVID-19

“A partir de que hemos recibido el autorizo de Uso de Emergencia de tres vacunas contra la COVID-19 por la autoridad regulatoria cubana, el Cecmed (Centro para el Control de Medicamentos y Equipos Médicos) tenemos previsto comenzar intercambios con la OMS para su reconocimiento”, precisó el presidente de BioCubaFarma en su cuenta de la red social de Twitter.El mensaje de Martínez Díaz desmiente una información brindaba por la cadena de noticias estadounidense CNN, publicada el 1 de septiembre, donde se asegura que “el Gobierno de Cuba no recibió una licencia de uso de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por tanto no se puede comprar a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud”, citando como fuente al doctor Jarbas Barbosa, director adjunto de la organización internacional.En otro mensaje divulgado por BioCubaFarma en Twitter, se especifica que desde la primera etapa de desarrollo de las vacunas cubanas contra el COVID-19, “BioCubaFarma ha intercambiado con la representación de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud) en Cuba y la ha mantenido actualizada de los resultados”.También se pronunció la doctora Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), comentó en Twitter que Cuba tiene experiencias positivas de intercambio con la OMS para la certificación de vacunas, y puso como ejemplo la vacuna Heberbiovac HB y Quimi-Hib.“Pero aún no hemos presentado la solicitud para la evaluación de la Vacuna Abdala ante la OMS/OPS”, enfatizó la directora general del CIGB.A pocos meses de declararse la pandemia, el Gobierno cubano convocó a la comunidad científica en la isla, específicamente a los desarrolladores de fármacos inmunizantes, entre ellos el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), en cooperación con el Centro de Inmunología Molecular y el Centro Nacional de Biopreparados, entre otras instituciones, a emprender una carrera contra reloj para lograr el desarrollo de vacunas propias.De este empeño salieron cinco candidatos vacunales —Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus, del IFV; y Abdala y Mambisa, del CIGB—, que se incorporaron inmediatamente a los estudios y ensayos clínicos, primero en animales y después en humanos, bajo el control sanitario establecido.De ellos, Abdala consiguió superar las tres fases der estudios clínicos, y recibió la aprobación para su uso de emergencia el 9 de julio pasado, por el Centro de Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).Unos días después, el 20 de agosto, el Cecmed aprobó también el empleo de las vacunas Soberana 02 en dos dosis y una tercera de Soberana Plus, al tener cuenta que exhiben un 91,2% de eficacia, según sus desarrolladores.Hasta el 30 de agosto en Cuba se han aplicado 13.922.868 dosis de estas vacunas nacionales.De ellas, 5.503.206 personas (49% de la población) han recibido al menos una dosis de estas vacunas, 4.627.264 (41%) ya tienen segunda dosis, y 3.792.398 personas (33%) ya completaron el ciclo de tres dosis.

