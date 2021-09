Bombazo en el mercado futbolístico: Falcao ficha por el Rayo Vallecano de Madrid

https://mundo.sputniknews.com/20210902/bombazo-en-el-mercado-futbolistico-falcao-ficha-por-el-rayo-vallecano-de-madrid-1115671842.html

El jugador colombiano se incorpora en el último momento a este club de la capital española, recién ascendido a primera categoría. 02.09.2021, Sputnik Mundo

La noticia era tan increíble que se ponía en duda: "No me lo creo", decía un vecino. Poco antes, un mensaje sugerente y a la vez algo críptico en Twitter del propio protagonista sonaba a verdad. Hasta que llegó la confirmación: Radamel Falcao fichaba por el Rayo Vallecano, equipo madrileño que acaba de ascender a primera división. El jugador colombiano, de 35 años, abandonaba el Galatasaray turco después de dos temporadas para incorporarse a este club de barrio.Y lo hacía al límite. En las últimas horas del mercado de fichajes. En unos momentos en los que la gente estaba más pendiente de la salida de Antoine Griezmann del FC Barcelona o del posible aterrizaje en Barajas de Kylian Mbappé, otro astro francés. Al final, las rotativas futbolísticas se quedaron sin el titular más esperado, pero con la sorpresa del apodado Tigre: Falcao, delantero nacido en la ciudad caribeña de Santa Marta en 1986, lideraría el club vallecano después de haber pasado por el Oporto, el Atlético de Madrid, el Mónaco o los ingleses Manchester United y Chelsea.Con este bombazo, LaLiga suma uno de los mayores goleadores de Europa y una leyenda tanto en su país como en Europa: comparte con Cristiano Ronaldo el récord de goles en un torneo continental. En la temporada 2010-2011 anotó 17 goles en la UEFA. Además, posee una liga francesa, dos portuguesas, un par de Europa League, una Copa del Rey y una Supercopa europea. Títulos que se complementan con las cifras de su trayectoria: llegó a marcar 72 goles en el Oporto y 70 en el Atlético de Madrid a lo largo de cuatro años.Su carrera, no obstante, ha sido agridulce. A pesar de haber estado en las quinielas de los mejores jugadores, compitiendo en el podio con Lionel Messi o Andrés Iniesta, sus múltiples lesiones han derivado en una peregrinación de países y formaciones. Falcao debutó profesionalmente a los 13 años en un club regional. Luego se trasladó a Argentina para lucir otra banda roja en su camiseta: la del River Plate de Buenos Aires. Pasó por Portugal, España, Francia o Inglaterra por trechos cortos, con contratos millonarios pero sin llegar a despegar.Para finalizar el periplo recaló en el Galatasaray en 2019. Parecía el típico retiro de oro en un club importante, pero lejos de la cima. Fue el máximo goleador en su primera temporada y obtuvo buenos números en la segunda, pero la cláusula de cinco millones de euros al año finalizaba en este nuevo ejercicio. Falcao iba adelantando el desenlace en su cuenta de Twitter. Y con mensajes ambiguos, igual que el de su fichaje por el Rayo Vallecano, dejaba recados a su último equipo.Falcao iniciará su singladura en Vallecas esta temporada a los mandos de Andoni Iraola, el joven entrenador (39 años) con quien se enfrentó anteriormente en la cancha: su próximo jefe en el banquillo era el capitán del Athletic de Bilbao en 2012, cuando disputó la final de la Europa League contra el Atlético de Madrid y cayó derrotado por dos zarpazos del Tigre colombiano. Además, coincidirá con Mario Suárez, amigo del club rojiblanco, y regresará al país donde se enfrentó a un juicio por fraude fiscal. En 2017, Falcao aceptó una sanción de la Hacienda pública por fraude fiscal después de haber escondido 8,2 millones de euros.El caso de Falcao ha recordado al de Hugo Sánchez de 1993. Aquel año, el delantero mexicano terminaba en el Rayo Vallecano también con 35 años y después de que su fulgor en el área se fuera apagando. La decisión del miembro de la mítica Quinta del Buitre estaba condicionada por su anhelo de seguir disputando mundiales.Permaneciendo en un club de primera, Hugo Sánchez logró unirse a la selección nacional para el de Estados Unidos del 94, y Falcao puede seguir los mismos pasos y así entrar en el torneo de Catar de 2022. Mientras, la alegría se ha adueñado de este humilde barrio de la periferia madrileña. Las peñas y aficionados ya han expresado su alegría por esta apuesta inesperada. Esperan que sus dotes para marcar en la portería contraria sostenga al club en primera, después de encadenar descensos y agonías. Como decía otro vecino al enterarse de la noticia: "Este año nos quedamos, fijo".

