Biden-Zelenski: ¿el maestro y su alumno?

Biden-Zelenski: ¿el maestro y su alumno?

El presidente de EEUU, Joe Biden recibió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El gran tema: el Nord Stream 2. Mientras, China condena los crímenes de...

Biden-Zelenski: ¿el maestro y su alumno? Biden-Zelenski: ¿el maestro y su alumno?

A medio gasEl actor ucraniano Volodímir Zelenski, en su papel de presidente de su país, ha tirado de libreto en esta visita a la Casa Blanca, la primera que hace tras el estallido del Ucraniagate, el escándalo protagonizado por el inquilino de la Casa Blanca y su hijo Biden Hunter.Un día antes de la cumbre, Zelenski se reunió con la Secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, para discutir sobre la seguridad energética de Ucrania y Europa en la que se reafirmaron en que el Nord Stream 2 es una amenaza para ambos países y demás acólitos de Europa del Este. Entonces, Zelenski se despachó a gusto: "El gas ruso es el más sucio del mundo debido a las emisiones de metano significativas durante la producción y el transporte, así como a la corrupción, el chantaje y la manipulación".Aquí se abren varias cuestiones. Primero: esa frase de Zelenski no es de su autoría, lo que significa que, como actor que es –que nunca ganará un Oscar– se aprendió el libreto. Porque a esa frase la había pronunciado la propia Granholm el pasado 27 de mayo cuando calificó al gas de Rusia como "el más sucio del mundo", en un intento de sustentar ante un comité de la Cámara de Representantes su oposición al Nord Stream 2.En aquel momento, Granholm recibió una respuesta del viceprimer ministro ruso Alexánder Nóvak: "Hay mucho 'hype' [promoción artificialmente inflada] sobre el tema del impacto ecológico de una u otra mercancía. Sin embargo, si se adopta un enfoque serio en este asunto y si se aplican datos objetivos, el resultado puede sorprender. Conforme a datos de diversas agencias analíticas y consultoras, el gas ruso suministrado a Europa mediante el Nord Stream tiene una huella de carbono, calculada en kilovatios hora, casi cuatro veces menor que la del gas suministrado a Europa por EEUU".Novak lo fundamentó al indicar que en su mayoría el gas que produce EEUU proviene del 'fracking', y que es el gas que pretende venderle a Europa. Pero existe otra respuesta a este intento de difamación por parte de EEUU y Ucrania respecto a la limpieza del gas ruso, y la dio el presidente, Vladímir Putin, durante la última vista a Moscú de la canciller alemana, Angela Merkel. Dijo que el tendido del Nord Stream 2, es 2 mil kilómetros más corto que el tránsito por Ucrania, y es un sistema moderno y ecológicamente limpio, lo que permitirá reducir en cinco veces las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera”.Científicamente hablando, lo de que el gas ruso es sucio, es una falacia. O pura propaganda. Sin mencionar que, de acuerdo a varios expertos, la red de gasoductos de Ucrania heredada de la antigua Unión Soviética requiere de una profunda modernización para seguir operando con seguridad.Pero las palabras del actor ucraniano que funge de presidente, Zelenski, abren otro melón: mientras afirma que el gas ruso es el más sucio, declara que a Kiev y Europa les interesa que dicho gas siga transitando a través de Ucrania después una vez finalizado el contrato actual que caduca en 2024, advirtiendo que Berlín se comprometió a usar todas las palancas disponibles para conseguir que Moscú firme una prórroga de 10 años del acuerdo. Entonces surge la interrogante: ¿cómo es que Zelensky está dispuesto a que un gas sucio y contaminante, como él califica al gas ruso, transite por su país?Presidente de Ucrania viaja a EEUU: ¿busca nuevas instrucciones en estrategia antirrusa?Recibir instrucciones sobre los pasos a dar a fin de justificar nuevas sanciones contra Rusia y provocar su mayor distanciamiento con la UE. Este sería el objetivo de la presente visita a EEUU del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, quien se reunió con su par estadounidense, Joe Biden.Así opina el colombiano Alexis, quien se trasladó a Donbás en apoyo a las autoproclamadas repúblicas populares del Este ucraniano, desde donde atendió las preguntas de Sputnik acerca de las conversaciones que mantuvieron ambos mandatarios, en la que abordaron las cuestiones de seguridad energética, integridad territorial de Ucrania, así como el posible ingreso del país a la OTAN.Unas cuestiones en las que todas las aspiraciones de Kiev están destinadas al fracaso, manifestó Alexis. Respecto a la integridad territorial de Ucrania, subrayó que son las acciones de Kiev las que hacen poco probable el retorno de las regiones que se separaron.Crímenes de guerra de EEUU en Afganistán: ¿quedarán impunes?Los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por EEUU y sus aliados es un tema visiblemente incómodo para la prensa dominante, donde escasamente pueden encontrarse algunas informaciones al respecto. Un silencio denunciado por China que acaba de exigir que se lleve a la justicia a los responsables de los casos de asesinatos masivos de civiles en el país centroasiático durante los 20 años de la intervención occidental. Así lo declararon desde la Cancillería china, al insistir en que “se trata del Estado de derecho internacional, la justicia y el progreso de los derechos humanos”.Cabe señalar que las denuncias sobre los crímenes de guerra a manos de las tropas de la OTAN vienen desde hace muchos años, sin que ni siquiera en los últimos días de la presencia militar occidental se evitaran nuevas barbaridades. Y es que un ataque con un avión no tripulado estadounidense contra un terrorista suicida terminó matando a 10 miembros de una familia, incluidos seis niños, según los familiares sobrevivientes. Las 10 personas murieron cuando un automóvil estacionado afuera de su casa fue golpeado por una explosión. Según la parte norteamericana, el objetivo era una persona vinculada de la rama afgana del Estado Islámico –proscrito en Rusia y otros países– quien estaba en el vehículo.La reacción de EEUU es la de siempre: trata de evadir su responsabilidad a toda costa. Desde su Mando Central declararon que no tienen claro cómo murieron las 10 personas y supusieron que había "una gran cantidad de material explosivo en el interior” del automóvil, “que podría haber causado más víctimas”.

