Todo lo que tienes que saber sobre la nueva Legislatura en México

Todo lo que tienes que saber sobre la nueva Legislatura en México

Este 1 de septiembre de 2021, arranca el trabajo de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados de México, la cual operará durante los últimos tres años de...

La integran 198 diputados de Morena; 114 del Partido Acción Nacional (PAN), 70 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 43 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 37 de Partido del Trabajo (PT); 23 de Movimiento Ciudadano (MC); y 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD).Morena tiene el mayor número de diputados y con los representantes de sus partidos aliados tendrán mayoría absoluta para aprobar el presupuesto y leyes secundarias. Sin embargo, no les será suficiente para alcanzar la mayoría calificada, realizar reformas constitucionales y poder elegir sin negociación con los partidos opositores a los nuevos integrantes del Consejo General del INE.Algunos expertos dicen que el partido del gobierno federal estaría pensando en establecer una alianza con el que consideran el eslabón más débil de la coalición opositora, el PRI. Si sus 70 legisladores se aliaran con ellos, conseguirían formar la mayoría constitucional.Otros aseguran que esto no será posible y que los primeros problemas que se enfrentarán en la Cámara serán por la presidencia de las comisiones, de los grupos de trabajo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las áreas administrativas, órganos de control y dirección.La presidencia de la Mesa Directiva será ocupada durante el primer año por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien recibió todos los documentos, dictámenes y acuerdos pendientes de la 64 Legislatura de manos de su antecesora, Dulce María Sauri.Tres reformas de AMLOEl presidente Andrés Manuel López Obrador enviará próximamente tres propuestas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión. La primera de ellas es la reforma energética, con la que buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que los usuarios domésticos no paguen más que las grandes empresas. La segunda es la reforma electoral "para que exista una independencia real en los procesos electorales" y se reduzcan costos. Y la tercera, que pretende que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Conformación Paritaria AbsolutaEl pasado 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió dos sentencias históricas que permitirán que la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados sea la primera con integración absolutamente paritaria, con 250 diputadas mujeres y 250 diputados varones.Sin embargo, el reto será que la paridad se vea reflejada en políticas públicas que disminuyan la violencia contra las mujeres.Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Gobierno de México, revelan que tan solo en la capital del país, de enero a mayo del 2021, han aumentado los feminicidios. En los primeros cinco meses del 2021 se han cometido 27, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 20. Es decir, se trata de un incremento del 35% en los asesinatos de mujeres por razones de género.Olga Sánchez Cordero al SenadoApenas el pasado 26 de agosto, Olga Sánchez Cordero dejó su cargo como secretaria de Gobernación para regresar a la Cámara de Senadores, como directora de la Mesa Directiva.Cordero pidió licencia en la Cámara Alta por tiempo indefinido para desempeñarse como secretaria de Gobernación, el 29 de noviembre de 2018.El Pleno del Senado de la República aprobó la nueva planilla, que también está conformada por el senador José Narro Céspedes, de Morena; Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, como vicepresidentes.

