Talibanes: 'Independence Day'

Talibanes: 'Independence Day'

Al grito de 'Independencia' de los talibanes con disparos al aire, de prisa y corriendo. Así ha salido EEUU de Afganistán, definitiva e indecorosamente.

Talibanes: 'Independence Day' Al grito de ‘Independencia’ de los talibanes con disparos al aire, de prisa y corriendo. Así ha salido EEUU de Afganistán, definitiva e indecorosamente. Con apenas lo puesto y algunos petates, las fuerzas occidentales dejaron tras de sí en el poder al movimiento al que llegaron a combatir hace 20 años. Y armados hasta los dientes.

¿'Jubileo' en Afganistán?Así salió la Administración Biden de Afganistán. Con las prisas de quien sale corriendo sosteniéndose los pantalones con una mano para que no se le caigan, en medio de un jolgorio. Es la imagen que dejó todo Occidente, con EEUU a la cabeza y la sobreestimada OTAN como escudero de la derrota más abultada jamás sufrida. Incluso peor que la de Vietnam, de acuerdo a analistas.En plenos disparos al cielo de Kabul originados desde distintos puestos de control de los talibanes, apenas se encaramó al avión el último soldado estadounidense, llegó una suerte de declaración de independencia: La pregunta que surge es: ¿dirán los libros de historia, de ahora en adelante, que el 30 de agosto de 2021 Afganistán logró una nueva independencia? Como dice la vieja frase, sólo el tiempo ubica las cosas en su lugar.Para el analista internacional Carlos Martínez, estamos ante algo parecido a un ‘Independence Day’, a un ‘4 de julio’ afgano o talibán. “Lo que sí parece evidente a raíz del rápido ascenso al poder de los talibanes es que de hecho controlaban toda la zona rural del país, porque si no, no se hubiera entendido que en cuestión de una semana hayan tomado todo el país”.Martínez matiza que “más que un ‘Independence Day’ de Afganistán, fue un ‘Independence Day’ de Kabul y las capitales de provincias, porque quedó claro que durante 20 años EEUU y sus aliados nunca han tenido el control real de aquel país”.Mientras, a través de Twitter, esa red social que se ha convertido en una grotesca máquina censuradora, incluso de políticos democráticos —cuyo ejemplo más emblemático lo hallamos en la censura al expresidente de EEUU Donald Trump— ha escrito un mensaje Anas Haqqani, uno de los responsables en Twitter del Talibán, movimiento terrorista proscrito en Rusia: “Hemos hecho historia. Los veinte años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos y la OTAN se acabaron esta noche”. Esto deja muy claro a quienes le dan la bendición los directivos de Twitter: a quien hay que eliminar por molesto, y a quién hay que hacerle el caldo gordo.Consejo de Seguridad de la ONUEntonces, llegó el momento esperado: una resolución del Concejo de Seguridad de la ONU que buscaba garantizar una salida segura para todos aquellos afganos y extranjeros, que una vez acabado el ‘deadline’ del 31 de agosto para abandonar Afganistán, puedan salir del país sin problemas. Y es cuando aflora, cuando no, el doble rasero de los medios occidentales, que sólo destacan que la abstención de Rusia se debió a que “el texto ignoraba sus principales preocupaciones en el país asiático”, y poco más, sin entrar en muchos detalles.Igualmente, lo que no dijeron los medios lo aclaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia: “Nos vimos obligados a abstenernos de la votación sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán. Lo hicimos porque los autores del proyecto ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales. […] Pese a que la resolución fue propuesta con el trasfondo de un monstruoso acto terrorista, los autores del documento se negaron categóricamente a mencionar en la parte dedicada a la lucha antiterrorista, a la organización terrorista internacionalmente reconocida como Daesh, y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Vemos en esto la falta de deseo de reconocer lo obvio, y el afán de dividir a los terroristas en ‘los suyos’ y ‘los ajenos’. Los intentos de paliar las amenazas procedentes de esos grupos son inaceptables”.Para Martínez, “este tipo de posturas poco claras [sobre el terrorismo] las vamos a seguir viendo en EEUU y en aquellos países que le hacen seguidismo, porque no le veo a Biden con un cambio de política de 180º para acabar con las alianzas tácitas que tiene EEUU con determinados grupos terroristas”.

