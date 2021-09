https://mundo.sputniknews.com/20210901/revelan-evidencias-de-violencia-asesina-en-el-desierto-de-atacama-hace-3000-anos-1115634950.html

Revelan evidencias de violencia asesina en el desierto de Atacama hace 3.000 años

Un estudio de restos bien conservados muestra que hace 3.000 años el desierto de Atacama era un lugar brutal donde uno de cada 10 horticultores fue golpeado... 01.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

violencia

atacama

universidad de tarapacá

esqueleto

Un equipo de investigación, dirigido por expertos de la Universidad de Tarapacá en Chile, analizó los restos de casi 200 personas y descubrió que los horticultores fueron golpeados de forma rutinaria durante una época de agitación social y ecológica.De los 194 esqueletos estudiados, 40 de ellos, el 26% de los hombres y el 15 % de las mujeres, "mostraban traumas compatibles con la violencia interpersonal, independientemente del grado de integridad de los cuerpos".El diez por ciento de los esqueletos presentaba un traumatismo perimortem (en el momento de la muerte o cerca del mismo), que puede mostrar patrones de fractura diferentes a los del traumatismo post mortem.Algunos de los ataques a los horticultores, que se cree que se llevaron a cabo con mazas o cetros y que fueron tan violentos hasta el punto de extraer la materia cerebral por la fuerza. Los investigadores dicen que la vida en las aldeas del desierto de Atacama probablemente estuvo influenciada por varios grupos sociales que competían por los recursos, la tierra y el agua.Con una agricultura 'drásticamente restringida' y confinada a terrazas de valles, barrancos y oasis separados por extensas regiones áridas, probablemente era un terreno abonado para la tensión entre diferentes grupos."En algunas personas las fracturas eran de tal impacto que habían causado una destrucción masiva de la cara y el neurocráneo, con disyunción cráneo-facial y salida de masa cerebral", agregaron los investigadores. Así como "múltiples golpes en el poscráneo, incluyendo extremidades superiores, tórax, pelvis y piernas".Atacama también alberga geoglifos antiguos que representan llamas, lagartos y peces, que se encuentran en el noreste del desierto y se cree que tienen alrededor de 2.500 años.Los cultivos, incluidos maíz, pescado, papas, cobre, turquesa y algodón, se trasladaron por todo el desierto, desde las tierras bajas costeras hasta las montañas, cerca de los geoglifos mencionados anteriormente por los que Atacama es famoso.Sin embargo, no está claro si los geoglifos tienen algún vínculo con los restos humanos bien conservados.DailyMail.com se ha puesto en contacto con los investigadores para obtener más información. Debido al calor y la sequedad del desierto, los esqueletos están bien conservados, y algunos contienen "tejido blando preservado", dijeron los autores.El desierto de Atacama es el desierto no polar más seco de la Tierra, en el que apenas viven organismos.El estudio ha sido publicado en la revista Journal of Anthropological Archaeology.

chile

atacama

