Pedro Sánchez presenta los planes del Gobierno de España

Pedro Sánchez presenta los planes del Gobierno de España

Con esta intervención que tiene lugar en la Casa de América, el líder del Ejecutivo español inaugura el curso político. 01.09.2021, Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno de España la conferencia Una recuperación justa, en la que da cuenta de los planes del Ejecutivo para la recuperación de la economía con la llegada de los fondos europeos y el avance de la vacunación del coronavirus.No va a haber una recuperación económica si no llega a todos los ciudadanos, ha explicado Sánchez, asegurando que "no vamos a dejar a nadie atrás". Uno de los planes del Gobierno pasa por la subida "inmediata" del salario mínimo interprofesional, y ha recordando también la reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales y recientemente aprobada en el Consejo de Ministros de España.Sánchez ha explicado que el objetivo del Gobierno para esta nueva etapa pasa por tres puntos: seguir vacunando, propiciar una recuperación económica justa y abordar la histórica tarea de modernizar la economía y tejido social de España gracias a los fondos europeos.Un inicio del curso político que se encuentra con un gran frente abierto: la subida sin parar de la factura de la luz, que no deja de marcar precios históricos. Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha actuado y seguirá actuando para conseguir bajar el precio de la energía eléctrica.Sánchez ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento a la oposición para que vuelva al consenso constitucional y que cumpla con sus obligaciones constitucionales, en referencia a la renovación del Consejo del Poder Judicial, cuyo bloqueo ya ha cumplido 1.000 días.El presidente del Gobierno de España ha anunciado su hoja de ruta ante un centenar de representantes de la sociedad civil, empresarios, del mundo de la cultura y con la presencia de los agentes sociales.

