Paraguay participará en ensayo clínico de vacuna taiwanesa contra el COVID-19

Paraguay participará en ensayo clínico de vacuna taiwanesa contra el COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay será parte desde la semana próxima de la fase tres del ensayo clínico para la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Medigen... 01.09.2021

Añadió que ya llegaron 2.000 dosis de la vacuna MVC COVID-19 para comenzar el estudio, del que podrán participar mayores de 18 años que no se hayan vacunado contra el COVID-19, salvo embarazadas o mujeres que estén amamantando.La vacuna es de dos dosis, que se aplican con un lapso de 29 días entre ambas. El biológico fue elaborado utilizando una plataforma tradicional, de sub unidad proteica que también es utilizada por otras vacunas como la antihepatitis B, explicó Horvat.Si las personas que quieran participar del estudio, que durará siete meses, se vacunaron contra la influenza o tuvieron COVID-19, deberán esperar un mes para poder integrarse al experimento.Los ensayos serán realizados por investigadores paraguayos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y de la Fundación Tesai.Horvat dijo que es la primera vez que Paraguay participa de un ensayo clínico de este nivel y añadió que no se descarta una producción a nivel local.

