https://mundo.sputniknews.com/20210901/ops-considera-fabricar-vacunas-contra-covid-19-en-america-latina-ante-escasez-1115663446.html

OPS considera fabricar vacunas contra COVID-19 en América Latina ante escasez

OPS considera fabricar vacunas contra COVID-19 en América Latina ante escasez

WASHINGTON (Sputnik) — Los planes para comenzar a producir vacunas contra el COVID-19 a nivel local en América Latina y el Caribe han avanzado con más de 30... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T23:03+0000

2021-09-01T23:03+0000

2021-09-01T23:03+0000

américa latina

organización panamericana de la salud (ops)

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1109475621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4325182f271b24070cbdb39096424c5.jpg

Aproximadamente tres cuartas partes de los habitantes en América Latina y el Caribe no han sido completamente inmunizados, dijo la directora Carissa Etienne, citada en el texto enviado tras la conferencia semanal de la OPS."Más de un tercio de los países de nuestra región aún tiene que vacunar al 20% de su población. Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor", agregó Etienne.La funcionaria instó a los países a donar las vacunas sobrantes para que las naciones de América puedan continuar con la inmunización, en particular ante el avance de la variante delta.Etienne explicó que en varios países del Caribe y América del Sur la vacunación se ubica entre el 11 y el 13%, mientras que en naciones de América Central está todavía en un porcentaje de un dígito.La funcionaria explicó que se necesitan 540 millones de dosis adicionales para asegurar que cada país en las Américas pueda cubrir al menos al 60% de su población."Necesitamos más donaciones de vacunas. Instamos a los países de todo el mundo con exceso de dosis que las compartan rápidamente con nuestra región, donde salvarán vidas", dijo Etienne.Según las cifras manejadas por la OPS, la semana pasada los países de América registraron 1,6 millones de casos nuevos de COVID-19 y casi 22.000 muertes.Mientras que en América del Norte los contagios comenzaron a aumentar, en América del Sur las infecciones están descendiendo, afirmó Etienne en la conferencia de prensa.Las hospitalizaciones de jóvenes y adultos menores de 50 son mayores actualmente en América del Norte que en cualquier otro momento de la pandemia, que fue declarada en marzo de 2020 y se ha cobrado la vida de 4,5 millones de personas en todo el mundo.También volvieron a aumentar los casos en algunos países del Caribe así como de América Central, en particular Costa Rica y Belice.Según Etienne, cuatro de los 10 países con mayor número de casos acumulados son americanos, y casi un tercio de los fallecimientos por la enfermedad respiratoria ocurrieron en la región.

https://mundo.sputniknews.com/20210820/las-vacunas-de-adenovirus-como-la-sputnik-v-generan-una-inmunidad-mas-fuerte-1115265279.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organización panamericana de la salud (ops), vacunación contra el covid-19